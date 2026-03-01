Incendio de gran magnitud afecta feria de artesanías y obliga evacuar el Mall de Quilpué y Ripley

Un incendio estructural de gran magnitud afecta la feria de artesanías ubicada en la intersección de Serrano con Avenida Los Carrera, en pleno centro de Quilpué, generando una emergencia que mantiene en alerta a la comuna.

Debido al riesgo de propagación del fuego, se realiza la evacuación preventiva del sector céntrico, mientras equipos de emergencia trabajan para resguardar a la población y a los locales comerciales cercanos.

Asimismo, se registra la suspensión del suministro eléctrico en distintos sectores de la comuna, medida adoptada para facilitar las labores de combate del incendio y prevenir nuevos riesgos.

En el lugar se mantienen desplegados Bomberos, equipos municipales y organismos de emergencia, quienes coordinan las acciones para contener las llamas y evitar daños mayores.

La alcaldesa Carolina Corti informó que solo se registran dos gatos con quemaduras, mientras que Ripley y el mall fueron evacuados de manera preventiva para resguardar a trabajadores y visitantes.

Según los últimos reportes, el incendio se encuentra contenido, pero no controlado, por lo que las labores continúan activamente.

PURANOTICIA