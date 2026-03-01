Click acá para ir directamente al contenido
Registros audiovisuales muestran a personas lanzando bengalas desde un vehículo, antecedente que será clave en la investigación sobre el posible origen intencional del siniestro.

Alcaldesa de Quilpué anunció querella tras violento incendio que afectó sector céntrico
Domingo 1 de marzo de 2026 18:20
Un incendio se inició alrededor de las 14:00 horas en la intersección de Avenida Los Carrera con calle Serrano, generando una emergencia que movilizó a múltiples equipos de respuesta en pleno centro de Quilpué.

En el combate del fuego participaron Bomberos de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, junto a camiones aljibe municipales y personal de las direcciones de Emergencia, Seguridad Pública y Tenencia Responsable.

Mientras se desarrollaba el siniestro, comenzaron a viralizarse videos en redes sociales donde se observa a personas lanzando bengalas desde el interior de un vehículo, antecedente que podría estar vinculado al origen del incendio.

Ante estos hechos, la Municipalidad de Quilpué anunció que presentará acciones legales y una querella criminal contra quienes resulten responsables, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y sancionar a los involucrados.

La alcaldesa Carolina Corti señaló que se solicitó a Carabineros realizar una denuncia de oficio, lo que derivó en que la Fiscalía dispusiera la presencia de Bomberos, SIP y LABOCAR para reunir pruebas y testimonios.

Finalmente, el municipio realizó un llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad a través del número único de Seguridad Pública 1527, reforzando la importancia de la colaboración ciudadana.

