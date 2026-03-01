Alcaldesa de Quilpué anunció querella tras violento incendio que afectó sector céntrico

Un incendio se inició alrededor de las 14:00 horas en la intersección de Avenida Los Carrera con calle Serrano, generando una emergencia que movilizó a múltiples equipos de respuesta en pleno centro de Quilpué.

En el combate del fuego participaron Bomberos de Quilpué, Villa Alemana y Viña del Mar, junto a camiones aljibe municipales y personal de las direcciones de Emergencia, Seguridad Pública y Tenencia Responsable.

Mientras se desarrollaba el siniestro, comenzaron a viralizarse videos en redes sociales donde se observa a personas lanzando bengalas desde el interior de un vehículo, antecedente que podría estar vinculado al origen del incendio.

Ante estos hechos, la Municipalidad de Quilpué anunció que presentará acciones legales y una querella criminal contra quienes resulten responsables, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y sancionar a los involucrados.

La alcaldesa Carolina Corti señaló que se solicitó a Carabineros realizar una denuncia de oficio, lo que derivó en que la Fiscalía dispusiera la presencia de Bomberos, SIP y LABOCAR para reunir pruebas y testimonios.

Finalmente, el municipio realizó un llamado a la comunidad a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad a través del número único de Seguridad Pública 1527, reforzando la importancia de la colaboración ciudadana.

PURANOTICIA