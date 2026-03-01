Fuegos artificiales serían los causantes de gran incendio estructural declarado en Quilpué

Diversas compañías de Bomberos de Quilpué trabajan la tarde de este domingo en el control de un incendio estructural declarado que afecta un inmueble en pleno centro de la comuna.

La emergencia se registra en Avenida Los Carrera con calle Serrano, sector de alta concurrencia peatonal y comercial, lo que ha generado preocupación entre vecinos y locatarios.

El siniestro mantiene un amplio despliegue de unidades de emergencia, con voluntarios abocados a contener la propagación del fuego y evitar que las llamas alcancen estructuras colindantes.

Además, Bomberos de Viña del Mar se dirigen en apoyo para reforzar las labores de combate del incendio estructural, debido a la magnitud de la emergencia.

Según testigos del sector, las llamas se habrían originado tras el lanzamiento de fuegos de artificio, antecedente que deberá ser corroborado por las autoridades en el marco de la investigación.

Hasta el momento no se informa oficialmente sobre personas lesionadas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando sin que el incendio haya sido controlado.

Registros audiovisuales difundidos en redes sociales alrededor de las 14:30 horas muestran la magnitud del humo y la presencia de múltiples carros bomba en el lugar.

Las causas del incendio serán materia de investigación una vez controlada la emergencia, en tanto las autoridades reiteran el llamado a evitar el tránsito por el sector para facilitar el trabajo de los equipos de respuesta.

