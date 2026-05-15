Incendio consume completamente una vivienda en el cerro Florida en Valparaíso

Un incendio estructural se registra la noche de este viernes en la ciudad de Valparaíso.

La emergencia se desarrolla en específico en calle Trinquete con Conti, en el cerro Florida.

Al menos una vivienda está siendo consumida completamente por las llamas, existiendo peligro de propagación.

La Central de Gestión de Incidente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso movilizó a las unidades 101, 31, 61 y 101 al siniestro.

(Imagen: Central de Emergencias V Region)

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