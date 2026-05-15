Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Incendio consume completamente una vivienda en el cerro Florida en Valparaíso

Incendio consume completamente una vivienda en el cerro Florida en Valparaíso

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La Central de Gestión de Incidente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso movilizó a las unidades 101, 31, 61 y 101 al siniestro.

Incendio consume completamente una vivienda en el cerro Florida en Valparaíso
Viernes 15 de mayo de 2026 19:42
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un incendio estructural se registra la noche de este viernes en la ciudad de Valparaíso.

La emergencia se desarrolla en específico en calle Trinquete con Conti, en el cerro Florida.

Al menos una vivienda está siendo consumida completamente por las llamas, existiendo peligro de propagación.

La Central de Gestión de Incidente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso movilizó a las unidades 101, 31, 61 y 101 al siniestro.

(Imagen: Central de Emergencias V Region)

PURANOTICIA

Cargar comentarios