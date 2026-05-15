Decomisan celulares, drogas y armas blancas en 70 allanamientos realizados en cárceles de la región de Valparaíso durante mayo

Durante el mes de mayo, Gendarmería ha realizado 70 procedimientos de registro y allanamientos en las unidades penales del subsistema cerrado de la región de Valparaíso, como parte del Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026.

El director regional de Gendarmería en Valparaíso, coronel Pablo Torres, destacó que “la incautación de elementos prohibidos por parte de la administración penitenciaria, entre los cuales se encuentran los teléfonos celulares, armas blancas y drogas, busca mantener el orden interno de los establecimientos penitenciarios y con ello, la seguridad de los mismos. Además, de esta manera, logramos prevenir la comisión de posibles delitos que afecten a la ciudadanía”.

Uno de los últimos operativos se efectuó en el Centro de Detención Preventiva de Quillota, desde donde también se decomisaron teléfonos celulares, drogas de diverso tipo, armas blancas de fabricación artesanal y audífonos.

Cabe hacer presente que el Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026 contempla 10 tareas prioritarias, que buscan fortalecer –ente otras labores– el control de la población penal, la prevención de hechos violentos y la ejecución de registros y allanamientos.

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