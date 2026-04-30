Incendio consumió completamente dos viviendas en el sector alto de Viña del Mar

Un incendio estructural se registró la tarde de este jueves en la parte alta de la ciudad de Viña del Mar.

Dos viviendas de material ligero resultaron completamente consumidas en la calle El Maqui con Avenida Circunvalación, en el sector de Miraflores Alto.

Bomberos de la Ciudad Jardín despacharon nueve carros para evitar que las llamas se propagaran a otros inmuebles.

El arduo trabajo de los equipos de emergencia logró que el siniestro fuera controlado.

Cabe señalar que la empresa Chilquinta realizó un corte de suministro eléctrico en el sector de Miraflores Alto para resguardar la seguridad de Bomberos.

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