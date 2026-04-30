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Incendio afecta al menos a una vivienda en el sector de Miraflores Alto en Viña del Mar

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Bomberos de la Ciudad Jardín hizo un llamado a "conducir con precaución" y "despejar el paso para vehículos de emergencia".

Incendio afecta al menos a una vivienda en el sector de Miraflores Alto en Viña del Mar
Jueves 30 de abril de 2026 17:58
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Un nuevo incendio estructural se registra la tarde de este jueves en la ciudad de Viña del Mar.

Las llamas consumen una vivienda en calle El Pellin con El Lingue, en el sector de Miraflores Alto.

Bomberos de la Ciudad Jardín hizo un llamado a "conducir con precaución" y "despejar el paso para vehículos de emergencia".

Además, la institución solicitó "evitar acercarse hasta el lugar", ya que existe peligro de propagación a inmuebles cercanos.

(Imagen: @bomberosvina)

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