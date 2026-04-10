Incendio afectó a una vivienda de dos pisos en el cerro Barón de Valparaíso: emergencia fue controlada

Un incendio estructural afectó a una vivienda de dos pisos la noche de este viernes en la ciudad de Valparaíso.

En específico, la emergencia se produjo en calle Almirante Wilkinson con Guillermo Wheelwright, en el cerro Barón.

La Central de Gestión de Incidentes del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Puerto movilizó a 11 unidades para combatir las llamas.

Tras el trabajo de los voluntarios, se logró controlar el avance de las llamas y evitar su propagación a inmuebles colindantes.

El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Francisco Arévalo, informó que "en este momento el trabajo está contenido y la propagación está controlada hacia las viviendas aledañas. Tenemos la afectación de una vivienda de dos pisos, que es la única comprometida”.

Además, dio a conocer que una persona civil sufrió convulsiones y fue trasladada a un centro asistencial.

(Imagen: @NoticiasValpoEx)

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