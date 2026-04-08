Incendio afecta al menos a dos inmuebles de dos pisos en el cerro Playa Ancha de Valparaíso

Un incendio estructural se registra la tarde de este miércoles en el cerro Playa Ancha de Valparaíso.
Las llamas afectan a dos viviendas de dos pisos en la avenida Quebrada Verde con Avenida Playa Ancha.
Bomberos de diferentes compañías de la Ciudad Puerto trabajan para evitar la propagación a otros inmuebles.
Cabe señalar que al lugar del incendio también arribó personal de Carabineros.
