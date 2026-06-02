Incautan más de 100 mil perfumes falsificados en contenedor que ingresó por San Antonio

La Aduana de San Antonio logró incautar más de $475 millones en perfumes falsificados, evitando de esta manera su comercialización en nuestro país.

Se trató de 1.417 cajas que habían sido declaradas como balones y bombas de agua domésticas, cuyo hallazgo se produjo al momento de realizar la inspección de rigor, encontrándose con otros artículos a los descritos en la documentación del importador.

La carga fue seleccionada por la Unidad de Inteligencia de la Aduana, generándose una alerta que permitió hallar 103.536 unidades de perfumes de diferentes marcas internacionales, como Jean Paul Gaultier, Diesel, Paris Hilton, Victorinox, Carolina Herrera, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs y Paco Rabanne, entre otras.

Cabe hacer presente que sólo este 2026, a nivel nacional, el Servicio de Aduanas ha incautado 375.810 unidades de perfumes durante el periodo enero - abril.

El director (s) Ángelo Vergara comentó que "estamos trabajando y fortaleciendo fuertemente las diferentes labores en San Antonio, pero sobre todo en la frontera marítima, que es el puerto. Estamos en constante capacitación de nuestros funcionarios, revisando cómo podemos seguir mejorando los procedimientos que realizamos, con énfasis en potenciar la tecnología no invasiva, el análisis de los datos y documentación de quienes buscan ingresar productos o mercancías a nuestro país”.

Vale indicar que los productos incautados quedaron retenidos por el posible delito de contrabando, acorde al artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas.

PURANOTICIA