Accidente en Camino Internacional genera extensa congestión vehicular en Viña del Mar

Un accidente de tránsito que involucró a dos vehículos provocó una importante congestión vehicular en el Camino Internacional de Viña del Mar.

El hecho se registró a la altura de Ambrosoli, en la parte alta de la Ciudad Jardín, donde equipos de emergencia y personal especializado concurrieron para atender la situación.

El accidente mantuvo una restricción de pista en dirección a Concón, lo que ha generado un alto flujo de vehículos y extensas demoras desde la rotonda Santa Julia.

Según informó la unidad Transporte Informa, la congestión se extiende incluso hasta el sector de Achupallas, afectando a cientos de conductores que utilizan esta importante vía de conexión entre Viña del Mar y Concón.

Debido a esta situación, recomendaron a los automovilistas preferir rutas alternativas, entre ellas Jorge Montt y avenida Borgoño, además del eje Gómez Carreño y Jardín del Mar, con el objetivo de evitar mayores retrasos en sus desplazamientos.

(Imagen: @carlos_edddo)

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