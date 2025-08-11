Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
× Puranoticia tv EN VIVO
Inauguran primer Centro de Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI en Viña del Mar

Inauguran primer Centro de Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI en Viña del Mar

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Proyecto de mejoramiento y equipamiento del recinto, ubicado en Viña del Mar, contó con una inversión por parte del GORE de más de 168 millones de pesos.

Inauguran primer Centro de Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI en Viña del Mar
Lunes 11 de agosto de 2025 20:59
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Este lunes se hizo entrega a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) de las dependencias del Centro de Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Cidema) en la comuna de Viña del Mar, tras la finalización del proyecto de conservación y dotación de la propiedad, en una inversión que ascendió a más de 168 millones de pesos por parte del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso.

Este proyecto, un trabajo conjunto entre el Gore de Valparaíso y la PDI, permitirá contar con el primer Cidema en el país, que busca potenciar el uso del conocimiento científico para respaldar investigaciones policiales en delitos que afectan el medio ambiente y el patrimonio cultural.

El inmueble, que fue entregado a la PDI por el Ministerio de Defensa Nacional, cuenta con 198,97 m² construidos y 172,20 m² de terreno. Las obras, financiadas con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional de Valparaíso, incluyeron obras civiles, equipamiento y equipos. La ejecución de este proyecto comenzó en mayo de 2024 y finalizó en noviembre del mismo año.

Actualmente, Cidema opera con una dotación inicial de 11 funcionarios, incluyendo oficiales policiales, personal científico-técnico y de apoyo general. Entre sus primeras acciones, desarrolla convenios con universidades locales y coordinación con servicios públicos, y analiza más de 450 informes policiales de incendios forestales registrados en los últimos cinco años, generando una línea base nacional para la caracterización y georreferenciación de este tipo de delitos. Estos insumos estarán disponibles para respaldar las investigaciones del Ministerio Público.

El jefe nacional de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI, prefecto Marcelo Rebolledo, indicó que “nuestros ciudadanos van a poder contar con el primer centro de investigación en delitos medioambientales y patrimonio cultural, que es un anhelo que teníamos desde el año 2021. Este centro, principalmente, va a ser un importante apoyo que desarrollan nuestras ocho Bidema que tenemos a lo largo del país; una está situada acá en la región de Valparaíso. Va a ser un vínculo directo con la academia para poder asirnos de data, de fuentes de información que van a ser de sustento para la investigaciones criminales que llevamos con el Ministerio Público, para difusión de los estudios que estamos desarrollando; de hecho, previo a esta inauguración, ya tenemos funcionarios que están laborando en este centro y se están abocando, como primera medida, a tipificar las diferentes aristas que tiene el delito de incendio, diferentes características que tiene, zonas de afectación, especies afectadas y ese trabajo ya se está desarrollando”.

Luego, el gobernador Rodrigo Mundaca señaló que “estamos muy contentos con esto, a propósito de que ésta es una de las regiones que tiene más delitos socio-ambientales del país, tenemos contaminación, apropiación impropia de los cuerpos de agua, tenemos problemas de contaminación por aplicación áreas de pesticidas, sin avisarle a las comunidades, tenemos problemas ambientales de todo tipo; y, por tanto, un centro de estas características -el único del país, porque no hay ningún otro centro de investigación de delitos medioambientales y contra el patrimonio cultural- nos llena de alegría, nos llena de orgullo, porque esto fue elaborado junto a la Policía de Investigaciones y da cuenta también del trabajo colaborativo entre el Gobierno Regional de Valparaíso y sus respectivas policías”.

IMÁGENES:

PURANOTICIA

Cargar comentarios