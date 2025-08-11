Inauguran primer Centro de Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI en Viña del Mar

Este lunes se hizo entrega a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) de las dependencias del Centro de Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Cidema) en la comuna de Viña del Mar, tras la finalización del proyecto de conservación y dotación de la propiedad, en una inversión que ascendió a más de 168 millones de pesos por parte del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso.

Este proyecto, un trabajo conjunto entre el Gore de Valparaíso y la PDI, permitirá contar con el primer Cidema en el país, que busca potenciar el uso del conocimiento científico para respaldar investigaciones policiales en delitos que afectan el medio ambiente y el patrimonio cultural.

El inmueble, que fue entregado a la PDI por el Ministerio de Defensa Nacional, cuenta con 198,97 m² construidos y 172,20 m² de terreno. Las obras, financiadas con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional de Valparaíso, incluyeron obras civiles, equipamiento y equipos. La ejecución de este proyecto comenzó en mayo de 2024 y finalizó en noviembre del mismo año.

Actualmente, Cidema opera con una dotación inicial de 11 funcionarios, incluyendo oficiales policiales, personal científico-técnico y de apoyo general. Entre sus primeras acciones, desarrolla convenios con universidades locales y coordinación con servicios públicos, y analiza más de 450 informes policiales de incendios forestales registrados en los últimos cinco años, generando una línea base nacional para la caracterización y georreferenciación de este tipo de delitos. Estos insumos estarán disponibles para respaldar las investigaciones del Ministerio Público.

El jefe nacional de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural de la PDI, prefecto Marcelo Rebolledo, indicó que “nuestros ciudadanos van a poder contar con el primer centro de investigación en delitos medioambientales y patrimonio cultural, que es un anhelo que teníamos desde el año 2021. Este centro, principalmente, va a ser un importante apoyo que desarrollan nuestras ocho Bidema que tenemos a lo largo del país; una está situada acá en la región de Valparaíso. Va a ser un vínculo directo con la academia para poder asirnos de data, de fuentes de información que van a ser de sustento para la investigaciones criminales que llevamos con el Ministerio Público, para difusión de los estudios que estamos desarrollando; de hecho, previo a esta inauguración, ya tenemos funcionarios que están laborando en este centro y se están abocando, como primera medida, a tipificar las diferentes aristas que tiene el delito de incendio, diferentes características que tiene, zonas de afectación, especies afectadas y ese trabajo ya se está desarrollando”.

Luego, el gobernador Rodrigo Mundaca señaló que “estamos muy contentos con esto, a propósito de que ésta es una de las regiones que tiene más delitos socio-ambientales del país, tenemos contaminación, apropiación impropia de los cuerpos de agua, tenemos problemas de contaminación por aplicación áreas de pesticidas, sin avisarle a las comunidades, tenemos problemas ambientales de todo tipo; y, por tanto, un centro de estas características -el único del país, porque no hay ningún otro centro de investigación de delitos medioambientales y contra el patrimonio cultural- nos llena de alegría, nos llena de orgullo, porque esto fue elaborado junto a la Policía de Investigaciones y da cuenta también del trabajo colaborativo entre el Gobierno Regional de Valparaíso y sus respectivas policías”.

IMÁGENES:

