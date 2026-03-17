Impulsan recuperación del Barrio Almendral de Valparaíso tras priorización de nuevo polígono urbano por parte de la Subdere

El Gobierno, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), oficializó la priorización de un nuevo polígono de intervención urbana en Valparaíso, en el marco del Programa de Recuperación de Espacios de Alto Valor Social (PREAVS).

La iniciativa surge tras una solicitud presentada por la Municipalidad de Valparaíso, la que fue posteriormente evaluada en conjunto con diversos organismos del Estado, entre ellos la Delegación Presidencial Regional, las seremías de Vivienda, Transportes, Economía, Seguridad Pública y Desarrollo Social.

La medida identifica al sector Barrio Almendral como área estratégica para el desarrollo de iniciativas de recuperación urbana, seguridad y revitalización económica, donde el polígono definido considera un amplio sector del plan de la ciudad, comprendido entre Av. Argentina y Av. Francia, y entre Av. Brasil y Av. Pedro Montt, uno de los ejes más relevantes para la actividad comercial y social de la comuna.

Cristóbal Mira, director de la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Valparaíso, indicó que “el polígono priorizado en el Barrio Almendral nos permitirá avanzar en una cartera de proyectos orientados a recuperar espacios públicos, mejorar infraestructura urbana y fortalecer la actividad comercial en uno de los sectores más relevantes del plan de Valparaíso, iniciativas que podrán ser financiados total o parcialmente por este programa”.

Por su parte, la alcaldesa Camila Nieto explicó que "el Barrio Almendral es un sector clave para la vida cotidiana de la ciudad, donde conviven comercio, servicios, transporte y espacios públicos muy utilizados por porteños y porteñas, es por esto que ya iniciamos un trabajo integral para la revitalización del Mercado El Cardonal en 2025, y en esa misma línea, esta priorización nos permite avanzar en inversiones concretas que van a mejorar el entorno urbano, recuperar espacios públicos y fortalecer la seguridad”.

Actualmente, el Programa de Recuperación de Espacios de Alto Valor Social (PREAVS) cuenta con un polígono de intervención en el centro cívico y casco histórico de Valparaíso y una cartera de proyectos de recuperación urbana por 1.500 millones de pesos, con iniciativas como la recuperación de piletas, de la Pérgola y baños públicos en Plaza Victoria, mejoramiento de plaza Lord Cochrane, de la Pérgola de las Flores en subida Cumming y de aceras en el centro cívico.

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