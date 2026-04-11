Impacto en Viña del Mar: fiscal fallece tras sufrir paro cardiorrespiratorio previo al inicio de las audiencias sabatinas en el tribunal

La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó este sábado 11 de abril el fallecimiento del fiscal de Viña del Mar, Álvaro Ortiz Moya, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio en la antesala de las audiencias a realizarse en el Juzgado de Garantía de la Ciudad Jardín.

De acuerdo con la información oficial, el persecutor presentó la emergencia de salud antes del inicio de audiencias en el tribunal viñamarino, lugar donde recibió primeros auxilios mientras se coordinaba la llegada de personal del SAMU.

Pese a las maniobras de reanimación desplegados por los equipos del Servicio de Atención Médica, el fiscal no logró sobrevivir, ya que no presentaba signos vitales.

A través de una declaración pública, la Fiscalía Regional solicitó "el mayor de los respetos en este difícil momento que atraviesa su familia y nuestra institución".

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