Impacto en Quilpué por brutal crimen con arma cortante en plena feria de El Belloto

Un homicidio con arma cortante quedó al descubierto al interior de la feria de El Belloto, en la comuna de Quilpué, hecho que motivó un amplio despliegue investigativo por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) durante las últimas horas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima corresponde a un hombre chileno de 35 años de edad, quien mantenía antecedentes policiales.

El examen realizado por el médico criminalista permitió establecer que la víctima fatl presentaba múltiples heridas cortopenetrantes en la zona torácica y abdominal, lesiones que finalmente le provocaron la muerte.

"Su causa de muerte estaría en correspondencia con un traumatismo torácico-abdominal por arma cortante", señaló el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso.

El procedimiento fue instruido por el Ministerio Público, lo que derivó en la concurrencia de personal especializado de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística hasta el sitio del suceso, donde se desarrollaron diversas diligencias investigativas.

Cabe hacer presente que las diligencias continúan en desarrollo, mientras los equipos policiales trabajan en la recolección de evidencias y declaraciones que permitan esclarecer la dinámica del hecho y determinar eventuales responsabilidades.

PURANOTICIA