Inicia la construcción de 160 viviendas para familias damnificadas de Viña del Mar

En un acto que simboliza un paso decisivo hacia la consolidación habitacional, autoridades regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) encabezaron este miércoles la ceremonia de primera piedra del proyecto "Cuatripareos El Olivar - Segunda Etapa". Este hito oficializa el inicio de obras de 160 viviendas destinadas a familias damnificadas por el incendio de febrero de 2024, representando un avance fundamental en el Plan de Reconstrucción en la comuna de Viña del Mar.

Con una inversión superior a los $13.458 millones, el proyecto contempla la construcción simultánea de 160 soluciones habitacionales distribuidas en los sectores 1°, 2°, 4°, 8° y 9° de El Olivar. Estas obras se ejecutarán bajo la modalidad de cuatripareos, es decir, unidades de cuatro viviendas adosadas entre sí en un terreno, cuyo formato ha sido diseñado para preservar el histórico régimen de copropiedad que ha definido la identidad del sector desde su fundación, en la década de los ochenta.

Al respecto, la seremi del MINVU, Belén Paredes, subrayó la relevancia de este inicio de obras como una señal de certidumbre para la comunidad, destacando el impacto de la inversión estatal en la recuperación de la zona: “Son ciento sesenta viviendas para ciento sesenta familias que hoy día ven la posibilidad concreta de volver a sus territorios. Es sumamente significativo, porque hemos hecho varios hitos de primera piedra, principalmente para dar confianza de que este es un Plan de Reconstrucción en marcha.

Estamos en distintos sectores de El Olivar haciendo obras que van a permitir mejorar la calidad de vida de las personas, con vivienda de un estándar superior a las que tenían antes, con confort térmico, con dimensiones distintas, y pensando también en un mejoramiento integral de El Olivar”.

A diferencia de las estructuras originales del sector construidas a fines de los años 80, que promediaban entre 35 y 40 metros cuadrados, estas nuevas viviendas cuentan con un estándar superior de 62 metros cuadrados. Las construcciones consideran estructuras robustas con marcos metálicos con retardante al fuego y paneles de hormigón prefabricado para una aislación acústica óptima. En cuanto a eficiencia energética, se contemplan ventanas de termopanel, paneles solares conectados a la red eléctrica y un sistema de renovación de aire pasivo.

Una vez terminadas, las viviendas se entregarán 100% terminadas, con piso flotante en zonas secas, cerámicos en áreas húmedas, calefont y áreas exteriores.

En esa línea, la directora (s) del SERVIU, Nerina Paz, enfatizó el salto cualitativo en la habitabilidad que ofrecen estas nuevas soluciones: “Para nosotros es altamente relevante poder hacer un hito de primera piedra de ciento sesenta viviendas, que se vienen a sumar al estándar que ya hemos instalado en el Plan de Reconstrucción. Por ejemplo, con un mayor metraje respecto a las casas que tenían las familias antes de la emergencia. Hoy día estamos llegando a sesenta y dos metros cuadrados y estamos entregando las viviendas terminadas al cien por ciento con sus revestimientos, tanto de piso como de muros. Pero lo más importante también es que acá tenemos un tema de eficiencia energética, que significa un mejor confort térmico, en términos de los termopaneles, pero también en términos de lo que significan los paneles solares. Tenemos acá un hito relevante en términos que el estándar que estamos entregando es de confort, que es propio de un siglo XXI, por lo tanto, es algo relevante”.

Finalmente, Analy Jaque, beneficiaria y dirigenta de la Junta de Vecinos El Olivar Renace, compartió la alegría de la comunidad ante el inicio de esta nueva etapa y resaltó las características de las viviendas: “Muy feliz, muy feliz por mis vecinos y por todos los demás sectores, porque esto ha sido para nosotros una espera de dos años y que hoy se concrete para nosotros es una gran alegría. Es una obra además importante porque son 160 viviendas (…) El diseño de las casas corresponde a cuatro casas pareadas de dos pisos. No era lo que teníamos antes, pero sí es mucho mejor a lo que teníamos antes. De partida tienen termopanel, por lo tanto, nosotros vamos a economizar luz. También tienen ventilación en cada piso para la humedad. Entonces para nosotros la calidad de vida se nos va a mejorar en un 100%”.

CIFRAS PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

A la fecha, el Plan de Reconstrucción habitacional ha asignado en El Olivar 1.047 subsidios atendibles (de gestión inmediata) y ha generado la vinculación con entidades patrocinantes, encargadas de asistir técnica, social y legalmente, en un 98% de las familias damnificadas (1.025 vinculadas a una EP y 22 que no requieren de AT al ser Tarjeta Banco Materiales). En cuanto a soluciones habitacionales, 432 viviendas se encuentran en ejecución y 13 terminadas o entregadas.

A la fecha, el Plan de Reconstrucción (en materia habitacional) alcanza un 39,7% de avance en las soluciones habitacionales para las familias con subsidio asignado en Viña del Mar. De un total de 2.165 subsidios (2.000 de poblaciones consolidadas y 165 de campamentos), 745 viviendas ya se encuentran en ejecución y 346 terminadas o entregadas.

A la fecha, el Plan de Reconstrucción (en materia habitacional) alcanza un 52% de avance en las soluciones habitacionales para las familias con subsidio asignado en las zonas afectadas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. De un total de 2.749 subsidios (2.561 de poblaciones consolidadas y 188 de campamentos), 938 viviendas ya se encuentran en ejecución y 481 terminadas o entregadas.

