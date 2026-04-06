Icónico Reloj de Flores de Viña del Mar será sometido a proceso de modernización

El Reloj de Flores, ícono turístico de Viña del Mar, será sometido a una modernización del mecanismo de funcionamiento; esto, tras el cumplimiento de la vida útil de la tecnología computarizada que fue mejorada hace 13 años.

Tras un chequeo al sistema de relojería, el Municipio acogió la recomendación de la empresa a cargo del sistema responsable de su funcionamiento -Relojes Olivera, con sede en México- de reemplazar el equipo instalado el 2013, por uno más moderno.

Esto, debido al desgaste natural de sus piezas, sumado a los daños ocasionados al mecanismo producto de actos vandálicos y efectos del clima.

Por este motivo, se fabricará una maquinaria nueva con circuito electrónico actualizado y de mayor potencia, además se cambiarán motores y sensores, y se reemplazará el cableado, manteniendo las manecillas.

Esta intervención se desarrollará durante los meses de abril y mayo, permitiendo contar con mecanismo más moderno y preciso, ad portas de los 65 años de la inauguración del Reloj de Flores, que se celebrará el 2027, para que residentes y turistas puedan seguir disfrutando de esta postal viñamarina.

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