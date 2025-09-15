Huella dactilar permite a la PDI identificar y detener a adolescente dedicado al robo al interior de viviendas de veraneo en Papudo

Un adolescente chileno, de 16 años y sin antecedentes policiales, fue detenido tras detectarse que mantenía una orden vigente por el delito de robo en lugar habitado.

De acuerdo con los antecedentes aportados por la Policía de Investigaciones (PDI), el menor de edad se dedicaba al robo de viviendas de veraneo en Papudo.

Esta situación fue detectada gracias al trabajo de análisis criminal e inteligencia policial realizado por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Costa Norte de la PDI, en coordinación con el Ministerio Público.

En la diligencia, los peritos en huellas del Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso lograron levantar una impresión dactilar en el sitio del suceso, situación que les permitió vincular directamente al menor de edad con el delito perpetrado.

Con esta evidencia, se gestionó la respectiva orden de entrada y registro a su domicilio, concretando su detención y la incautación de 2,94 gramos de cannabis sativa.

Por instrucción del fiscal a cargo, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Ligua para su respectiva audiencia de formalización.

