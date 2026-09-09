Hotuiti Teao pide sancionar matrimonios y uniones civiles simuladas utilizadas para obtener residencia en Rapa Nui

El diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI) pidió incorporar expresamente a Rapa Nui en los proyectos de ley que buscan sancionar penalmente la celebración de matrimonios y acuerdos de unión civil (AUC) simulados, cuando estos sean utilizados con el objetivo de obtener beneficios migratorios o autorización de residencia en Chile.

El parlamentario planteó la solicitud durante su intervención en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia que analiza las iniciativas destinadas a perseguir este tipo de vínculos ficticios.

Teao advirtió que, en los términos en que actualmente están planteadas las propuestas, podría existir un vacío respecto de la situación particular de Rapa Nui, territorio que cuenta con un régimen especial de residencia y permanencia establecido en la Ley N° 21.070, cuyo objetivo es proteger la capacidad de carga de la isla.

“La regla general es muy clara: toda persona chilena o extranjera que ingresa a Rapa Nui puede permanecer un máximo de 30 días. Para quedarse por más tiempo debe acreditar alguna de las calidades que expresamente establece la ley”, explicó el legislador.

Entre las condiciones que permiten extender la permanencia se encuentra ser cónyuge o conviviente civil de una persona perteneciente al pueblo Rapa Nui. De acuerdo con Teao, han recibido antecedentes sobre personas que estarían recurriendo a acuerdos de unión civil sin que exista una relación efectiva, con el objetivo de obtener la calidad que les permite permanecer de manera permanente en el territorio.

“Hemos recibido antecedentes de que personas que, no teniendo una causal real que les permita radicarse en Rapa Nui, recurren a acuerdos de unión civil que no responden a una relación efectiva y real, sino que son utilizados como una estrategia para obtener esa calidad habilitante y quedarse permanentemente en el territorio”, sostuvo.

El diputado enfatizó que su propuesta no busca cuestionar los matrimonios ni los acuerdos de unión civil legítimos, sino evitar que estas instituciones sean utilizadas de manera fraudulenta para eludir las restricciones especiales de residencia establecidas para Rapa Nui.

En ese sentido, Teao recalcó que “nadie está cuestionando los matrimonios ni tampoco los acuerdos de unión civil legítimos. Estamos hablando de utilizar fraudulentamente una institución creada para reconocer una relación de pareja, con el único propósito de burlar otra ley”.

REFORZAR HERRAMIENTAS

El parlamentario recordó que la propia Ley N° 21.070 contempla como infracción grave la celebración de contratos o la alegación de situaciones de hecho con el propósito de eludir sus disposiciones, conducta que puede ser sancionada con multas de entre 20 y 30 UTM.

Sin embargo, sostuvo que los antecedentes que han recibido hacen necesario fortalecer las herramientas legales frente a eventuales matrimonios o acuerdos de unión civil simulados utilizados para acceder a la residencia permanente en la isla.

Por ello, solicitó que durante la tramitación de los proyectos se incorpore expresamente como conducta sancionada la celebración de matrimonios o AUC ficticios destinados a obtener fraudulentamente la autorización para residir o permanecer en Rapa Nui.

“Aquí puede quedar un vacío en este nuevo proyecto. Cuando hablamos de obtener residencia en el país, en el caso de Rapa Nui es distinto. Podemos estar frente a dos ciudadanos chilenos que ya residen legalmente en Chile, pero que utilizan un vínculo ficticio para obtener fraudulentamente la habilitación especial que les permita radicarse en un territorio especial como lo es Rapa Nui”, advirtió.

En esa línea, Teao sostuvo que la norma debe establecer explícitamente estas situaciones, con el objetivo de evitar que su persecución quede posteriormente sujeta a distintas interpretaciones jurídicas.

“Si vamos a cerrar la puerta a los matrimonios y acuerdos de unión civil simulados, cerremos también esta puerta para Rapa Nui”, enfatizó.

Finalmente, el diputado reafirmó la necesidad de proteger el régimen especial de residencia de la isla y evitar que sea vulnerado mediante mecanismos fraudulentos.

“La Ley 21.070 existe para proteger a la isla y, si contamos con mecanismos que están siendo utilizados para vulnerarla, tenemos la obligación también de cerrar esa puerta”.

PURANOTICIA