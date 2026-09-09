Detienen a delincuente vinculado a robo en vivienda de Playa Ancha: tenía todas las especies sustraídas en su domicilio

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI Valparaíso, detuvieron en flagrancia a un hombre de 40 años por el delito de receptación, quien además estaría vinculado a un robo en lugar habitado ocurrido en el mes de agosto de este año, en un inmueble ubicado en la avenida Gran Bretaña del cerro Playa Ancha.

De acuerdo a la investigación, el sujeto que ingresó al domicilio, sustrajo un televisor y un joyero con diversas especies, por lo que se realizaron diversas diligencias de análisis de información que permitieron a los oficiales establecer la identidad del presunto autor del ilícito.

Con estos antecedentes y por instrucción del Ministerio Público, la policía civil realizó una entrada y registro en el domicilio del imputado, donde recuperaron las especies robadas, además de prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la comisión del delito, las cuales fueron identificadas mediante el análisis de imágenes obtenidas durante el trabajo investigativo en el sitio del suceso.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso, en tanto los medios de prueba quedaron a disposición de las instrucciones impartidas por la Fiscalía.

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