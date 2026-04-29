Hospital Provincial Marga Marga entra en tierra derecha: este jueves será entregado administrativamente al Servicio de Salud

La Dirección del Hospital de Quilpué, a cargo del Hospital Provincial Marga Marga, informó que este jueves 30 de abril se realizará la entrega administrativa del nuevo recinto desde la empresa constructora al Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ).

A través de un comunicado, detallaron que este hito corresponde a una instancia de carácter técnico y contractual, que permitirá dar paso a una nueva fase en el desarrollo del proyecto hospitalario que se emplaza en la comuna de Villa Alemana.

“Con este proceso se inicia la etapa de habilitación e instalación progresiva del nuevo hospital, en la que comenzaremos a desarrollar las acciones necesarias para preparar el recinto de cara a su futura puesta en funcionamiento”, señalaron.

Asimismo, precisaron que no se contempla la realización de una actividad pública o ceremonia asociada a esta entrega, dado el carácter administrativo del proceso.

“Es importante señalar que, al tratarse de una instancia de carácter administrativo, contractual y técnico, no se contempla la realización de una actividad especial asociada a este momento”, indicaron desde la Dirección del centro asistencial.

Desde el establecimiento también adelantaron que en los próximos días se darán a conocer detalles respecto a la planificación de esta nueva etapa, incluyendo "las etapas y las definiciones que involucren directamente a los equipos y unidades".

Finalmente, desde la Dirección del Hospital de Quilpué agradecieron la disposición de los funcionarios y funcionarias en este proceso, destacando el trabajo coordinado de cara a la futura puesta en marcha del Hospital Provincial Marga Marga.

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