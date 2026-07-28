Hospital Provincial Marga Marga entra en cuenta regresiva con simulacro de traslado de pacientes

Con el objetivo de asegurar un proceso de traslado seguro y eficiente hacia el nuevo Hospital Provincial Marga Marga, autoridades regionales y representantes de diversas instituciones sostuvieron una reunión de coordinación para definir los detalles del ejercicio de simulacro de traslado de pacientes, el que se realizará el próximo 26 de agosto y que marcará un hito importante en la coordinación final de los equipos, antes de la apertura del recinto.

El encuentro desarrollado en la Delegación Provincial de Marga Marga, que además permitió presentar el Plan de Traslado del Equipo de Puesta en Marcha del Hospital, reunió a representantes del Hospital de Quilpué, el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, SAMU, Carabineros, la Delegación Presidencial Provincial y la concesionaria de la Autopista Troncal Sur, quienes conocieron la logística y los protocolos que permitirán evaluar las condiciones de acceso y traslado de pacientes durante el ejercicio y posterior traslado real de pacientes.

El director del Hospital de Quilpué, Jimmy Walker Vergara, destacó que "estos son hitos que ejemplifican que estamos en tierra derecha para el traslado y la pronta puesta en marcha de nuestro Hospital Provincial Marga Marga. Lo que más nos preocupa y nos ocupa es que el traslado de nuestros pacientes el día que nos cambiemos, se realice en las mejores condiciones, de manera segura para los pacientes y sus familias. Todas estas actividades buscan precisamente, entregar esa seguridad y garantizar un traslado lo más seguro posible".

Cabe hacer presente que el proceso cuenta con un Plan de Traslado definido, liderado por la Subdirección de Gestión del Cuidado, y con el respaldo de instituciones como Carabineros, la Delegación Presidencial, SAMU y el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, "todos comprometidos para que tanto el simulacro, como el traslado definitivo, sean un éxito".

CUENTA REGRESIVA

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot Rebolledo, valoró que "ya partió el cronómetro con la coordinación de varias instituciones, encabezadas por la Delegación. Estamos desarrollando un sistema realmente eficiente mediante un simulacro real, donde participarán la autopista, el SAMU y todas las instituciones vinculadas al Hospital de Quilpué y al Hospital Provincial Marga Marga, para que, al momento del traslado definitivo, no tengamos absolutamente ningún problema".

En tanto, el director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca, Haroldo Faúndez Romero, explicó que "esta es una de las reuniones de trabajo de la etapa de Puesta en Marcha del Hospital. En esta oportunidad, analizamos específicamente el traslado, que es la parte más crítica, porque una vez que comienza el movimiento de pacientes, estamos en la etapa final del proceso".

En cuanto al simulacro del 26 de agosto indicó que "significa simular exactamente lo que va a ocurrir durante el traslado. La complejidad radica en variables como la cantidad de pacientes que deberán ser trasladados, el número de ambulancias requeridas, la disponibilidad de luz de día y eventuales medidas como el cierre parcial de la carretera. Es un proceso multivariable que debemos ensayar para garantizar que todo se desarrolle de manera segura".

La autoridad reiteró que la planificación mantiene como horizonte concretar el traslado definitivo entre fines de octubre y la primera quincena de noviembre de este año, una vez que concluyan las distintas etapas y se verifique que todas las condiciones operacionales y de seguridad se encuentran plenamente cumplidas.

El eje principal del simulacro será validar el Plan de Traslado, evaluando los tiempos de respuesta de los equipos involucrados en el ejercicio, rutas de desplazamiento de las ambulancias, la coordinación interinstitucional y protocolos clínicos, fortaleciendo la preparación de los equipos para que el traslado al Hospital Provincial Marga Marga se realice con los más altos estándares de seguridad para los pacientes, sus familias y los funcionarios de la red asistencial.

PURANOTICIA