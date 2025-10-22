Hospital Fricke de Viña del Mar concreta exitoso trasplante de corazón gracias a operativo aéreo liderado por Carabineros

Superando todos los obstáculos y gracias a la generosidad de una familia en la región Metropolitana, este martes se concretó un exitoso trasplante cuyo corazón fue aerotransportado hasta el helipuerto del Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar.

El operativo, coordinado por SAMU del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota - Petorca y concretado por la Prefectura Aérea de Carabineros, permitió en media hora el traslado del órgano, que benefició a una paciente adulta de la provincia de Cachapoal.

El Dr. Ernesto Aranguiz, jefe del Programa de Cardiopatía Terminal y Trasplante Cardíaco del Hospital, explicó que "para trasladar el órgano contamos con la participación de un valor innegable para nosotros, de Carabineros, quien nos facilitó el transporte aéreo vía un helicóptero, lo cual permitió, por un lado, hacer un traslado rápido de este órgano a nuestro hospital. Además, en una hora que es complejo el tráfico en Santiago, que habría dificultado más todavía su llegada, considerando que para nosotros el tiempo es super importante, dado que tiempo que pasa con el corazón sin ser instalado va en detrimento de su calidad”.

Si bien, está apenas en sus primeras 24 horas, la paciente está evolucionando favorablemente, como lo afirma el Dr. Aranguiz, quien dijo que “esto tenemos que irlo viendo día a día, de acuerdo a las circunstancias, pero por el momento estamos todos muy contentos y agradecidos. Por un lado, de la familia que tuvo a bien mantener la donación de la persona que entregó este órgano, por supuesto, todas las maniobras que nos ayudó Carabineros, y evidentemente de nuestro equipo en el Hospital, que permite que estas acciones sigan haciendo desarrollar un programa que ya está tanto tiempo instalado en el Fricke, que forma parte ya de una tradición para nuestro hospital”.

Como señala la Dra. Tatiana Aldunate, subdirectora médica del Hospital Fricke, “para nosotros siempre es una gran satisfacción poder informar a la opinión pública de un nuevo trasplante, ya sea cardíaco o renal, del que somos centro de referencia. Así que feliz de poder devolverle la esperanza de vida a esta paciente".

