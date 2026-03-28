Horrendo caso de estupro al descubierto en Limache: Hombre es detenido tras abusar durante más de un año de menor de edad

Un horrendo caso de estupro quedo al descubierto en la comuna de Limache cuando un hombre de 27 años de edad, de nacionalidad chilena, fue detenido por el delito antes descrito además de violación de una menor de edad mayor de 14 años en situación de vulnerabilidad.

La Subprefecta Alejandra Cuevas de la Policía de Investigaciones de Chile entregó detalles de lo sucedido. El hombre detenido mantenía una orden vigente de detención emanada del tribunal de Limache ante lo cual se procedió a dar con su paradero e incautarle su teléfono celular y su computador personal.

Lo anterior se enmarcó tras una orden de investigar de la cual se logró reunir antecedentes suficientes para acreditar los delitos señalados contra una menor de edad. El sujeto fue puesto a disposición del tribunal de garantía de Limache el cuál decretó las medidas cautelares de prisión preventiva fijando en 80 días el plazo de investigación.

El detenido fue formalizado por violación a mayor de 14 años, producción de material pornográfico infantil y amenazas.

Quien también entregó detalles de lo sucedido fue el Fiscal subrogante de Limache Iván Morales quien entregó las fechas en que la menor de edad habría sido víctima de este hombre de 27 años. Esto habría sido entre enero del 2025 y marzo del presente año. La investigación estuvo a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Chile.

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