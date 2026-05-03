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Homicidio en Llolleo: Hombre de 30 años se desplomó en plena vía pública tras ser apuñalado

Homicidio en Llolleo: Hombre de 30 años se desplomó en plena vía pública tras ser apuñalado

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Una vecina alertó a equipos policiales cuando cerca del mediodía de este domingo vio a este hombre desplomarse en plena calle.

Homicidio en Llolleo: Hombre de 30 años se desplomó en plena vía pública tras ser apuñalado
Domingo 3 de mayo de 2026 21:17
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Cerca del mediodía de este domingo equipos policiales del sector de Llolleo en San Antonio fueron alertados de un hombre que estaba aparentemente sin signos vitales en plena vía pública.

Asi fue como equipos de emergencias llegaron hasta el Block 5 de un grupo de departamentos ubicados en la calle los Claveles a la altura del número 330. En el lugar efectivamente se verificó que un hombre adulto que mantenía múltiples lesiones en su abdomen, presumiblemente hechas con arma blanca, se encontraba sin signos vitales.

El hecho que es investigado por un nuevo caso de homicidio fue tomado por la Brigada de la especialidad de la PDI mientras que Carabineros entregó datos de la víctima que es un hombre de nacionalidad chilena, de 30 años, con antecedentes policiales, pero nada que se encontrará vigente.

Personal policial además identificó a la vecina que observó cuando este hombre se desplomó en plena calle.

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