Hombre muere tras sufrir convulsiones en calabozo de comisaría en San Felipe: Carabineros inició sumario

Un hombre perdió la vida tras sufrir convulsiones al interior de la 2ª Comisaría de Carabineros de San Felipe, región del Valparaíso.

La persona de 34 años había sido detenida por el delito de receptación de un vehículo motorizado en la ruta 5 Norte, a la altura de Llay-Llay, donde fue sorprendido conduciendo un camión tipo tolva con encargo por robo en la comuna de Quillota.

Mediante un comunicado, desde la institución explicaron que en la unidad policial, "el detenido comenzó a convulsionar en el sector de calabozos, activándose de inmediato los protocolos de emergencia y solicitando la concurrencia de personal SAMU, quienes realizaron maniobras de reanimación, constatando posteriormente su fallecimiento".

Además, precisaron que dieron cuenta de lo ocurrido al Ministerio Público, que instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), a quienes se les hizo entrega de las cámaras de seguridad del lugar y antecedentes.

Agregaron que, "se dispuso un sumario administrativo interno para determinar eventuales responsabilidades".

Por su parte, el fiscal de turno Sitio del Suceso, Rodrigo Zapata, señaló que "respecto a los hechos investigados, puedo señalar que el día de ayer, personal de Carabineros dio cuenta al Ministerio Público del fallecimiento de una persona de sexo masculino de 34 años deedad, hecho ocurrido al interior de los calabozos de la 2ª Comisaría de Carabineros de San Felipe".

Añadió que "en base a aquella denuncia, el Ministerio Público instruyó la pertinente investigación, concurriendo primeramente personal de la Brigada de Homicidios, acompañado del personal de la BICRIM de la Policía de Investigaciones, que efectuaron las indagaciones pertinentes".

El fiscal dio a conocer que "una vez efectuado el examen externo del cuerpo, este fue derivado al Servicio Médico Legal para la respectiva autopsia, que en definitiva entregará la causa certera de la muerte del occiso".

PURANOTICIA