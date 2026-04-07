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Hombre muere tras desplomarse cuando se dirigía a centro de diálisis en Quillota

Hombre muere tras desplomarse cuando se dirigía a centro de diálisis en Quillota

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Por causas que tendrán que ser investigadas, el hombre se habría sentido mal y se habría desplomado, confirmándose su deceso en el mismo lugar.

Hombre muere tras desplomarse cuando se dirigía a centro de diálisis en Quillota
Martes 7 de abril de 2026 13:01
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Un hombre de entre 45 a 50 años perdió la vida luego de desplomarse en plena vía pública del centro de Quillota, provocando conmoción en los transeúntes.

Según consigna El Observador, la víctima fatal perdió el conocimiento cuando se dirigía al centro de diálisis ubicado en la calle Blanco de la comuna.

Por causas que tendrán que ser investigadas, el hombre se habría sentido mal y se habría desplomado, confirmándose su deceso en el mismo lugar.

Hasta el sitio del suceso concurrieron unidades del Cuerpo de Bomberos, personal del SAMU Base Quillota y funcionarios municipales de Seguridad Pública.

Cabe hacer presente que se le practicó reanimación a la víctima, sin embargo no fue posible hacer nada, ya que no presentaba signos vitales.

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