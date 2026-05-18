Hombre muere tras cortarse con vidrio en medio de un conflicto familiar en Rapa Nui

Un hombre de 42 años falleció en Rapa Nui tras sufrir una grave lesión al interior de una vivienda ubicada en el sector de Te Hoe Manu, en un hecho que preliminarmente fue catalogado como accidental.

La emergencia se produjo en el contexto de una discusión familiar entre la víctima y su pareja, una mujer de 31 años. En medio del altercado, el hombre habría impactado un ventanal del domicilio, provocando que uno de los vidrios se desprendiera y le ocasionara una profunda herida en una de sus piernas.

La lesión afectó vasos sanguíneos, lo que derivó en una severa pérdida de sangre.

Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia, junto a funcionarios de Carabineros y luego detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes entregaron atención inicial al afectado antes de trasladarlo al Hospital Hanga Roa.

Pese a las maniobras realizadas por los médicos locales, el hombre perdió la vida pocos minutos después a raíz de la gravedad de sus lesiones.

En un primer momento, la mujer fue detenida por personal policial luego de protagonizar incidentes con funcionarios de salud que acudieron al procedimiento. Sin embargo, tras las primeras diligencias investigativas, se descartó que tuviera participación directa en la muerte, por lo que quedó sin efecto la hipótesis inicial que apuntaba a un posible parricidio y posteriormente fue dejada en libertad.

Las pericias continúan para esclarecer completamente lo ocurrido, aunque de manera preliminar la causa del deceso fue considerada como un accidente.

PURANOTICIA