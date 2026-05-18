Ciclista murió tras ser atropellado por conductor ebrio que huyó del lugar en Hijuelas

Un hombre fue detenido en Hijuelas tras ser sindicado como el conductor que atropelló fatalmente a un ciclista y posteriormente escapó del lugar.

El hecho ocurrió en calle Manuel Rodríguez, a la altura del paradero 13, donde la víctima –un adulto mayor de aproximadamente 70 años– se desplazaba en bicicleta.

El ciclista fue embestido por un automóvil que circulaba a alta velocidad, según los antecedentes recopilados por personal especializado en el sitio del suceso.

Tras el impacto, el conductor no prestó auxilio y abandonó la escena. Cuando llegaron efectivos de Carabineros, constataron que la víctima ya había fallecido debido a la gravedad de sus lesiones, sin que alcanzara a ser trasladado a un centro asistencial.

A partir de diversas diligencias investigativas desarrolladas por la SIAT de Carabineros, se logró ubicar el vehículo presuntamente involucrado y detener a su conductor. Cabe hacer presente que el automóvil en el que viajaba el aprehendido presentaba daños visibles en su parte delantera, compatibles con el atropello investigado.

Momento seguido, al imputado se le practicó la prueba respiratoria, la que confirmó que manejaba bajo la influencia del alcohol al momento del procedimiento. De acuerdo con la información de Carabineros, el sujeto no mantiene antecedentes policiales y quedó a disposición de la justicia para su respectivo control de detención.

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