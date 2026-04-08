Hombre fue apuñalado en medio de una riña en pleno centro de San Felipe: presunto agresor se dio a la fuga

Un hombre fue apuñalado en medio de una riña que se produjo en la comuna de San Felipe.

Este hecho se registró en la calle Combate de Las Coimas, en pleno centro de la ciudad.

Personal del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU) concurrió para estabilizar al herido y trasladarlo hasta el Hospital San Camilo.

Según consigna Mi San Felipe, testigos indicaron que mientras el hombre era subido a la ambulancia, lanzó amenazas, asegurando que se vengaría por lo ocurrido.

Cabe señalar que el presunto agresor está siendo buscado tras darse a la fuga tras el ataque.

(Imágenes: Mi San Felipe)

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