Hallazgo de hombre muerto en sitio eriazo sacude a Quilpué: cuerpo presentaba heridas con arma blanca en la cara y el tórax

Un hombre de 57 fue encontrado sin vida en un sitio eriazo de Quilpué, a la altura de la calle Riquelme, donde se pudo determinar que la víctima presentaba diversas heridas cortopenetrantes en la zona de su tórax y también en su cara.

Producto de este hallazgo, el Ministerio Público solicitó la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios, junto al Laboratorio de Criminalística de la PDI, para que investiguen lo que se catalogó en un inicio como "muerte sospechosa" de un hombre.

Al constituirse los detectives junto al médico criminalista en dicho lugar, establecieron que correspondía a un hombre chileno, de 57 años de edad, sin antecedentes policiales, el cual al examen del cuerpo detectaron los oficiales de la policía civil que presentaba diversas heridas cortantes y cortopenetrantes a nivel de tórax y cara.

"Es por ello que el hecho se cataloga como un homicidio con arma cortante y su causa de muerte estaría en correspondencia con un traumatismo torácico por herida cortopenetrante", sostuvo el subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, quien indicó que continúan las diligencias en la zona.

Este trabajo de los funcionarios de la PDI busca recabar diversas evidencias, además de recoger el relato de testigo y analizar las cámaras de seguridad, para establecer la dinámica de los hechos y determinar la responsabilidad de sus autores. Todos estos antecedentes serán proporcionados al Ministerio Público.

