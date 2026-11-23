Un macabro hallazgo permitió esclarecer el paradero de los cuatro ciudadanos colombianos cuya desaparición en Casablanca había motivado una investigación de la Fiscalía ECOH y la Policía de Investigaciones (PDI). Sus cuerpos fueron encontrados en el sector Pedernal, comuna de Petorca; y en Alicahue, comuna de Cabildo, no en una plantación de marihuana como otros medios habían informado inicialmente.

Las víctimas habrían sido secuestradas, sometidas a torturas y luego asesinadas. Los restos presentaban signos de desmembramiento y heridas atribuibles a impactos de bala, lo que da cuenta de la violencia con que se habrían cometido los crímenes.

A través de una convocatoria de prensa para este martes en la sede de Curauma de la PDI, se informó que "se logró el hallazgo de dos cuerpos y de osamentas que podrían corresponder a otras dos personas, cuyos restos fueron encontrados en los sectores de Pedernal, comuna de Petorca, y Alicahue, comuna de Cabildo".

El procedimiento derivó en la detención de cuatro personas que estarían vinculadas con los hechos. Dos de ellas quedaron en prisión preventiva, mientras que un tercer imputado ya se encontraba privado de libertad por otra causa. En tanto, quien sería el presunto líder de la organización, identificado como Jordan Cruz Ocares, deberá enfrentar su formalización durante la jornada de este martes 24 de noviembre.

Tal como publicó Puranoticia.cl el 26 de noviembre del año pasado, el caso comenzó a conocerse públicamente luego que la Policía de Investigaciones difundiera afiches para solicitar colaboración en la búsqueda de cuatro personas de nacionalidad colombiana, cuyos rastros se habían perdido en la comuna de Casablanca.

Se trata de Davison Orobio Angulo, de 37 años; Miguel Ángel Sinisterra Vallecilla, de 35; José Duván Sinisterra Castillo, de 15; y Paula Andrea García Caicedo, de 29 años. Según los antecedentes difundidos entonces por la policía civil, los dos primeros fueron reportados como desaparecidos el 29 de septiembre, mientras que los otros dos dejaron de tener contacto con sus cercanos el 3 de octubre.

La investigación quedó bajo la dirección del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, que instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI luego de recibir denuncias por presunta desgracia.

En ese momento, el Ministerio Público confirmó que la causa tenía carácter reservado, por lo que no entregó detalles sobre las diligencias ni las hipótesis investigativas. Esa falta de información mantuvo el caso bajo hermetismo durante meses.

Uno de los antecedentes que había surgido en torno a las desapariciones apuntaba a que las cuatro personas se conocían y habrían mantenido un vínculo laboral. Esa coincidencia, junto con la cercanía temporal de los extravíos, había generado interrogantes sobre una posible conexión entre los casos.

Cabe hacer presente que la Brigada de Homicidios Valparaíso y el Ministerio Público informarán sobre la detención del líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, junto a la aprehensión de otros integrantes que conformaban su brazo operativo. Esta agrupación estaría vinculada a la desaparición de cuatro ciudadanos colombianos en la comuna de Casablanca durante el año pasado.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA