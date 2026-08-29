Grupo armado intimida a trabajadores de panadería y roban recaudación del día en Quilpué

Un hecho de delincuencia afecta a la comuna de Quilpué, en la región de Valparaíso, luego de que un grupo de tres sujetos ingresara al interior de un local comercial para cometer un robo con intimidación.

De acuerdo a información preliminar, los individuos habrían amenazado con armas a los trabajadores de la Panadería Brasil, ubicada en el sector de El Retiro, desde donde escaparon con el botín.

Según los antecedentes de los testigos en redes sociales, la suma sustraída correspondería al total de la recaudación del día, lo que habría sido avaluado en $100.000. Mientras que, hasta el momento, no se han registrado personas detenidas por el ilícito.

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