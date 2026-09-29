Gremios de la salud marcharon en Valparaíso exigiendo más recursos para la salud primaria: Confusam advirtió "serios problemas"

Con una marcha desde plaza Sotomayor hasta las afueras del Congreso Nacional, en Valparaíso, funcionarios de la salud municipalizada de la Quinta Región se movilizaron este martes 29 en el marco del paro nacional de 48 horas convocado por la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), manifestación que se extenderá hasta este miércoles 30 de septiembre.

La movilización porteña comenzó a las 10:00 horas y se dirigió hacia la avenida Pedro Montt, avanzando hasta la sede central del Poder Legislativo, en el marco de una jornada en la que el gremio busca visibilizar sus demandas relacionadas con el financiamiento de la atención primaria y el Presupuesto 2027. La convocatoria contempla una segunda marcha para este miércoles, con inicio en plaza Victoria.

La presidenta nacional de Confusam, Gabriela Flores, explicó a Puranoticia.cl desde la plaza Sotomayor que "este llamado a paro de dos días tiene que ver con el presupuesto para el año 2027. Nosotros teníamos la esperanza de que el Ministerio de Salud colocara una cifra decente para lo que tienen que ver con el per cápita basal, que es el financiamiento que llega a las comunas".

De igual forma, sostuvo que "realmente lo que el Gobierno ha propuesto al Ministerio de Hacienda son $604, que no sabemos si eso va a ser el valor con que el ministro Quiroz va a plantear en la línea del presupuesto, pero nosotros esperábamos mínimo $1.000”.

La dirigenta recordó que Confusam había planteado una propuesta para avanzar durante tres años hasta alcanzar los $16 mil y fracción en el valor del per cápita, iniciativa que "no fue acogida y hoy día nos encontramos con una propuesta bastante equivocada que ha hecho el Ministerio de Salud".

IMPACTO EN MUNICIPIOS

La presidenta nacional del gremio advirtió que un financiamiento que consideren insuficiente podría generar dificultades en los municipios encargados de administrar la salud primaria, especialmente en materias relacionadas con funcionarios e insumos.

“Si no logramos tener un presupuesto de financiamiento adecuado para que los municipios administren, vamos a tener serios problemas con las dotaciones, con los insumos y con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del trabajo que hacemos en el territorio”, afirmó la dirigenta en diálogo con Puranoticia.cl en Valparaíso.

Es por este motivo que le han solicitado al Presidente de la República, José Antonio Kast, que mejore la propuesta. No obstante, la titular nacional de Confusam adelantó que "nos vamos a mantener en estado de alerta hasta noviembre cuando ya se empiece a discutir en el Parlamento el presupuesto para el año 2027".

CONFEDEPRUS SE ADHIERE

La movilización también contó con la adhesión de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus), cuya presidenta nacional y consejera nacional de la CUT, Camila Fuentevilla, explicó a Puranoticia.cl que decidieron sumarse a la convocatoria realizada por la Confusam debido a que comparten la demanda por un mayor fortalecimiento de la salud pública.

“Nos hemos sumado a esta convocatoria realizada por la Confusam en forma solidaria, porque compartimos una demanda central de fondo, que es el fortalecimiento de la salud pública”, señaló la dirigente, quien además sostuvo que para ello resulta necesario aumentar los recursos destinados al sector, planteando que los recortes han tenido efectos en el funcionamiento de los establecimientos.

En ese sentido, expuso que "para esto es imprescindible crecer en presupuesto, dado que los recortes han afectado directamente el funcionamiento de los establecimientos de salud” y advirtió que "nos faltan insumos, se han detenido los reemplazos, se han detenido los concursos, se han afectado las condiciones laborales, hay mayor sobrecarga, se han detenido proyectos de inversión”.

A juicio de Fuentevilla, este escenario constituye un problema para el sistema público de salud, señalando sobre esto que "hoy día la salud pública está siendo desmantelada de facto y eso como gremio es algo que no podamos permitir”.

Por este motivo, cerró su intervención adelantando que "apostamos precisamente a fortalecer el sistema de salud que atiende a más del 80% de la población en Chile”.

CUT EN ALERTA

Desde la CUT provincial de Valparaíso, en tanto, manifestaron preocupación por los efectos que podrían tener los recortes presupuestarios en la red asistencial local.

El director de la secretaría de Salud de la CUT provincial de Valparaíso, Gonzalo Calisto, sostuvo que "vemos con crítica y con señal de alerta lo que está pasando con la salud en este momento en nuestro país con los recortes de presupuestarios”.

Asimismo, advirtió que de mantenerse la situación tal como está, "en el plano local, para acercarlo a Valparaíso, esto va a significar que en el Hospital Carlos van Buren pase exactamente la misma catástrofe que ocurrió el año pasado cuando se cerraron pabellones, cuando ya no había suficiente tiempo para hacer cirugías”.

Y es que el dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores recalcó que una situación de ese tipo afectaría directamente a los usuarios del sistema público, porque "las listas de espera van a aumentar, porque lamentablemente los tiempos de atención van a ser más laxos y van a tener mucho más tiempo de espera, los medicamentos van a empezar a escasear y los insumos van a empezar a escasear”.

Calisto además cuestionó al Ejecutivo por el manejo presupuestario del sector y sostuvo que "este Gobierno no aprendió nada del Gobierno anterior respecto de lo que pasó a final de año con la falta de presupuesto y ni siquiera se ve la opción de los salvatajes con respecto al presupuesto para terminar bien el año”.

El representante de la CUT provincial de Valparaíso agregó que, según los antecedentes que maneja, aproximadamente "hay un 70% aproximadamente de hospitales que ya han ocupado casi la totalidad del presupuesto que tenían este año, así que por lo tanto nosotros vemos una situación muy, muy, muy crítica".

Finalmente, el director de la secretaría de Salud de la CUT provincial de Valparaíso hizo un llamado a la ciudadanía a que "se sume a las manifestaciones porque finalmente es la salud para ellos, para todos y todas las personas de Valparaíso y del país”.

Cabe hacer presente que a la movilización se unieron la senadora por Valparaíso, Karol Cariola, y la diputada Ana María Gazmuri, entre otras autoridades.. También participó del recorrido el exdelegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme.

PURANOTICIA