Gore y MOP comprometen trabajo conjunto para recuperar ascensores de Valparaíso

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, sostuvo una reunión con el director nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP), James Fry, instancia donde revisaron la carpeta de proyectos de infraestructura y patrimonio del Gobierno Regional (Gore), comprometiendo un trabajo conjunto, particularmente en la recuperación de los ascensores de la comuna de Valparaíso.

Una vez finalizado el encuentro, la máxima autoridad regional comentó que "tenemos el compromiso de trabajar por ello, porque no solamente son patrimonio de nuestra región, sino que son un medio de transporte, de movilidad, particularmente para las personas que viven en los cerros de Valparaíso. Sabemos que este es un anhelo muy sentido de la población. El Gobierno Regional de Valparaíso es propietario de 10 ascensores físicos y uno, Santo Domingo, donde tenemos el terreno. A esta altura, esto es un imperativo ético, moral y un compromiso con la ciudadanía".

También sostuvo "no queremos vender humo, porque creo que ya las familias y quienes viven en la ciudad de Valparaíso están cansados de las promesas incumplidas y tengo la certeza que esta reunión que hemos sostenido el día de hoy va a llegar a buen puerto, porque vamos a trabajar colaborativamente y vamos a hacer todos los esfuerzos para que los ascensores vuelvan a correr y vuelvan a ser un medio de transporte sustentable, sostenible y a disposición de quienes habitamos la región, particularmente la ciudad de Valparaíso".

Por su parte, el director dacional de Arquitectura del MOP, indicó que “vamos a sacar adelante la cartera, generamos algunos compromisos también para visualizar los futuros proyectos de ascensores. La administradora regional también nos puso varias tareas con el equipo de la DIFOI y la DIT de varios proyectos que están asociados en la cartera patrimonial. Quiero felicitar al Gobernador, la verdad, es que tiene una cartera sumamente atractiva en materia de edificación pública, infraestructura. Vamos a generar esta alianza estratégica para colaborar con nuestra querida región de Valparaíso”.

Cabe señalar que el Gore de Valparaíso está apoyando y financiando diversos proyectos en el casco histórico, como la recuperación de la plaza Sotomayor y la recuperación de espacios que permitan mantener la condición de patrimonio mundial.

El Gobierno Regional de Valparaíso, además, cuenta con diversos proyectos en materia de infraestructura, asociados a la comuna de Valparaíso, que también fueron presentados a la Dirección de Arquitectura, como la Secretaría del BBNJ y el Hospital de la Teletón. Finalmente Mundaca expresó que "tengo la impresión que vamos a ir trabajando de buena manera, de manera gradual también, haciendo buen uso de los recursos y sobre todas las cosas, en este ánimo de colaboración, se necesita también dotar de esperanza a quienes habitamos la región y piensan que la región de Valparaíso puede ser el mejor lugar para vivir".

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