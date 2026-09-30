Detienen a tres personas por presuntas estafas en compra de autos en Quilpué y Valparaíso

Tres hombres fueron detenidos por personal de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros Valparaíso, en el marco de una investigación por delitos de estafa relacionados con la compra de vehículos.

Las diligencias fueron desarrolladas en coordinación con la Fiscalía Local de Villa Alemana y permitieron identificar a personas que estarían vinculadas a estos ilícitos.

A partir de la investigación se concretaron órdenes de detención en las comunas de Quilpué y Valparaíso. Tras efectuarlas, se estableció que los detenidos corresponden a tres hombres de 28, 70 y 25 años, respectivamente, quienes fueron aprehendidos durante el procedimiento realizado por los funcionarios policiales.

En el operativo también se concretó la incautación de dos teléfonos celulares, un revólver de fogueo y documentación vehicular presuntamente falsificada, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Por instrucción del fiscal a cargo de la causa, los tres imputados fueron puestos a disposición del tribunal para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

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