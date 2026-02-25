Golpe al crimen organizado en Cartagena: 11 detenidos tras amplio operativo policial

Un exitoso operativo de Carabineros del OS7 San Antonio en Cartagena, permitió la desarticulación de una asociación criminal denominada «Banda Los Cholas», deteniendo a 11 personas por porte ilegal de arma de fuego, tráfico en pequeñas cantidades y órdenes de detención vigentes.

Conforme a una orden de investigar y de entrada y registro, se realizó el ingreso simultáneo a ocho domicilios de la comuna, con apoyo de personal GOPE Santiago, Valparaíso y Rancagua, COP Valparaíso, Departamento Antidrogas, Sección OS7 Aconcagua, Valparaíso y Rancagua, procediendo a la detención de 11 personas, todos mayores de edad, de nacionalidad chilena y con antecedentes penales.

De los 11 detenidos, cuatro se mantenían prófugos de la justicia, por delitos de posesión o tenencia de arma prohibida, receptación y daños, trafico de drogas en pequeñas cantidades y por posesión, tenencia y porte de munición y sustrancias químicas y amenazas.

Cabe hacer presente que la totalidad de los detenidos, por instrucción del Ministerio Público, pasaron a la respectiva audiencia de control de detención.

Además, durante el operativo se lograron incautar una escopeta calibre 12, un revólver calibre .38, una carabina modificada marca Mahely, nueve cartuchos calibre .38, cinco cartuchos calibre 12, cuatro cartuchos calibre 16, dos vainas (cartuchos percutados), dos chalecos antitraumas, un casco negro tipo militar, pasta base de cocaína, marihuana, una prensa hidráulica, dinero en efectivo y especies asociadas al delito.

