Gobierno ratifica a Hernán Silva como Seremi de Seguridad Pública en Valparaíso tras desdramatizar sumario en Carabineros

A una semana de haber sido nombrado como secretario regional ministerial (seremi) de Seguridad Pública de Valparaíso, el coronel (r) de Carabineros Hernán Silva Llagostera, fue protagonista de una seria controversia relacionada a un sumario en su contra cuando fue recontratado en la institución policial a fines del año pasado.

Según dio a conocer Puranoticia.cl ese mismo lunes 30 de marzo, el oficial (r) recibió en noviembre de 2025 una sanción disciplinaria consistente en una "censura", que –según el Reglamento de Disciplina de Carabineros– constituye una transgresión al régimen disciplinario de la institución. Los hechos dicen relación con un incumplimiento del control horario y una respuesta considerada irrespetuosa hacia un cargo de jefatura, lo que daría cuenta de una compleja relación con superiores jerárquicos.

Producto de esta situación, el Gobierno decidió bajar la publicación que lo anunciaba como nuevo Seremi de Seguridad Pública y el decreto que aprobaba su designación quedó en pausa, abriendo una serie de cuestionamientos a la idoneidad de Silva en el cargo, considerando que es justamente con Carabineros –además de la PDI, la Policía Marítima y otras instituciones– con quienes debe coordinar los servicios.

Pero todas las dudas fueron despejadas durante la tarde de este lunes 6 de abril, pues el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, aseguró que tras una exhaustiva revisión, finalmente Hernán Silva Llagostera fue ratificado en su cargo, por lo que oficialmente es el nuevo Seremi de Seguridad Pública de Valparaíso.

"El Seremi de Seguridad ha sido ratificado en su cargo por el Gobierno y, por tanto, Hernán Silva, el coronel de carabineros, ha sido ratificado en su cargo. El sumario... porque fueron analizados los antecedentes, fue por no haber firmado un libro de asistencia. Ese es el sumario. El coronel Silva se retiró en julio 2025 de la institución policial. Estaba recontratado y en noviembre de ese año se le abrió un sumario por no haber firmado el libro de asistencia. Y, por tanto, con esos antecedentes, hoy día el Gobierno, es decir el Presidente y la Ministra de Seguridad, han ratificado el nombre del coronel Hernán Silva como Seremi de Seguridad", señaló el delegado Millones.

Asimismo, la autoridad regional explicó que existen dos procesos relacionados a los decretos para nominar a un nuevo Seremi: uno, que es el que firma el respectivo Ministro; y otro, que pasa por revisión de Contraloría. Entonces, cuando ocurren controversias como las del coronel (r) de Carabineros, se producen estas pausas.

"Se producen para chequear a ver qué ruido hay. Pero revisando los antecedentes, que fueron varios días de chequeo, porque habían varias situaciones, se despejaron todas las denuncias y se concluyó que lo que estaba en su hoja de vida era un sumario –y se hizo en su ausencia– por no haber firmado el libro de asistencia", indicó Millones.

Finalmente, el Delegado Presidencial sostuvo que "ustedes determinarán si es grave o no es grave el no haber firmado el libro de asistencia, además el sumario se abrió a cinco meses después de haber salido del cargo. Ese es el tema. Hoy día el coronel Silva ha sido ratificado como Seremi de Seguridad en la región de Valparaíso".

Con su ratificación ya oficializada, el arribo de Hernán Silva a la Seremi de Seguridad se concreta en medio de un escenario marcado por cuestionamientos iniciales, pero también por el respaldo del Gobierno tras la revisión de sus antecedentes. De esta forma, la nueva autoridad asume el desafío de liderar la coordinación en materia de seguridad en la región, en un contexto donde la confianza en las instituciones y la eficacia en la gestión serán claves para el desarrollo de su gestión.



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