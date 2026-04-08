Gobierno presenta en Villa Alemana proyectos de ley para reforzar seguridad en colegios

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, se reunió con los seremis de Gobierno, Rosario Pérez; de Educación, Juan Carlos Klenner; y de Seguridad Pública, Hernán Silva, quienes llegaron hasta el edificio consistorial para dar a conocer detalles de los dos proyectos de ley presentados por el Gobierno para mejorar la seguridad al interior de los establecimientos educacionales.

Uno de los proyectos firmados por el Presidente José Antonio Kast propone modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos en recintos educacionales, mientras que la otra iniciativa denominada “Escuelas Protegidas” posee un enfoque preventivo para proteger a las comunidades educativas de actos delictivos.

Tras el encuentro, el alcalde Nelson Estay señaló que “era una reunión muy necesaria por estos hechos aislados que han ocurrido en todo el país y también en Villa Alemana. Estamos trabajando en conjunto para hacer la ‘bajada’ de los anuncios del Gobierno y nosotros vamos a poner todo nuestro capital humano disponible para llegar a todos los rincones de la comuna, a los jóvenes y a toda la comunidad educativa. Agradezco a los seremis que nos vinieron a informar de estas medidas y hemos establecido una ruta de trabajo en conjunto con el fin de prevenir al máximo posible este tipo de situaciones”.

El jefe comunal propuso coordinar reuniones con los directores de los establecimientos educacionales de Villa Alemana para dar a conocer las iniciativas de Gobierno y, al mismo tiempo, ofrecer apoyo municipal para enfrentar posibles problemas de violencia en dichos recintos. Esta iniciativa fue bien recibida por las autoridades regionales, quienes agregaron que la invitación también se podría hacer extensiva a centros generales de padres y apoderados.

Por su parte, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, comentó que "estamos acá presentes para hacer la ‘bajada regional’ de los anuncios que ha hecho nuestro Presidente con dos proyectos de ley que apuntan a prevenir y aumentar las sanciones para aquellos estudiantes que cometan delitos al interior de establecimientoseducacionales. Como Gobierno queremos que estos espacios sean seguros, y por eso estamos hoy acá, somos un Gobierno que más que preocuparnos, nos estamos ocupando del tema, y por eso agradecemos al alcalde su respuesta inmediata yvamos a seguir trabajando".

Juan Carlos Klenner, seremi de Educación, añadió que “lo que buscamos es que haya un antes y un después. Las escuelas deben ser espacios seguros, donde nuestros jóvenes vayan a estudiar y para eso los profesores y los asistentes de la educación deben estar empoderados. Las medidas que estamos dando a conocer van en esa línea, empoderamiento docente, dotar de herramientas específicas y potentes a los establecimientos educacionales y también reforzar las sanciones desde el punto de vista legal”.

La autoridad recalcó que, ante posibles episodios de violencia, la sugerencia para los establecimientos es no suspender las clases, “mantener el servicio educativo en pos del aprendizaje de los niños, pero sí hacer las denuncias y perseverar en ellas, articulándose con Carabineros de Chile”.

Finalmente, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, comentó que “lo que a mí me corresponde es generar las coordinaciones interinstitucionales para atender de la mejor forma las necesidades asociadas a este tema en particular. En ese contexto, lo que hemos estado trabajando es asegurar la pronta respuesta tanto de Carabineros como eventualmente también de los organismos de seguridad municipal para que la comunidad estudiantil no se sienta abandonada o sin el apoyo pertinente de manera inmediata y oportuna”.

PURANOTICIA