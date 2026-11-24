Un total de 81 personas detenidas, 1.156 controles de identidad y 22 vehículos retirados de circulación dejó un operativo desarrollado por Carabineros de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, como parte del Plan Escudo de Barrio.

La estrategia contempló acciones de control, prevención y fiscalización, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y recuperar espacios públicos de la comuna. Para ello, participaron distintas especialidades de Carabineros, en coordinación con organismos públicos.

Los procedimientos se concentraron principalmente en el sector céntrico de Viña del Mar, específicamente en calles como Arlegui, Quillota y avenida Valparaíso, además de plaza Sucre.

Del total de detenidos, 30 personas fueron aprehendidas por infracciones a la Ley 20.000 y otras 21 mantenían órdenes de detención vigentes. A ellas se suman siete casos de contrabando de cigarrillos, seis detenciones por robos en distintas modalidades y tres por amenazas de muerte, además de procedimientos relacionados con desórdenes públicos, hurto y otros delitos.

En materia de fiscalización, el personal policial efectuó 1.156 controles de identidad, 266 controles vehiculares y 53 fiscalizaciones. Asimismo, cursó 201 infracciones y retiró de circulación 22 vehículos.

A estas acciones se agregaron 331 campañas preventivas del Modelo de Integración Carabineros-Comunidad (MICC).

El comisario de la 1ª Comisaría de Viña del Mar, comandante Rodrigo Espejo, destacó que "entre el 9 y el 19 de noviembre se dio inicio, en el sector de Viña del Mar, al Plan Escudo de Barrio, con el cual en estos días de trabajo se ha logrado obtener 81 detenidos y el retiro de 22 vehículos de circulación por mantener su documentación vencida. Este plan no tiene una fecha de término por el momento, por lo que seguirá aplicándose en el sector de la 1ra. Comisaría”, señaló.

PLAN ESCUDO DE BARRIO

El Plan Escudo de Barrio es una estrategia de intervención y prevención en seguridad pública, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública y la Subsecretaría de Prevención del Delito, en coordinación con Carabineros, municipios, organismos públicos y organizaciones vecinales.

La iniciativa contempla intervenciones en distintas zonas del país que presentan mayores niveles de delincuencia, seleccionadas de acuerdo con el tipo, la gravedad y la frecuencia de los delitos registrados.

Entre sus acciones considera labores preventivas, patrullajes y trabajo comunitario, con el propósito de complementar y reforzar las medidas que ya se desarrollan en los territorios en materia de seguridad, prevención y recuperación de espacios públicos.

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