«Gobierno en Terreno» llevó servicios de salud mental a vecinos de Quilpué afectados por el megaincendio de febrero de 2024

Con el objetivo de continuar acercando los servicios del Estado a las comunidades más afectadas por el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024, la Delegación Presidencial de Marga Marga desarrolló una nueva feria de servicios «Gobierno en Terreno» en el sector de Pompeya Sur, en Quilpué, una de las zonas damnificadas.

En esta oportunidad, el foco estuvo puesto en apoyar la salud mental de los vecinos del sector, con la presencia de equipos especializados y programas municipales enfocados en contención emocional, acompañamiento psicosocial y espacios de escucha activa. Además, participaron servicios como Registro Civil e IPS, que facilitaron la realización de trámites y consultas en terreno, evitando que la comunidad deba desplazarse grandes distancias para acceder a ellos.

Para Fresia Rodríguez, secretaria de la Junta de Vecinos N°185 Nuevo Horizonte, "esta plaza sirve harto, por ejemplo, está Registro Civil, Registro Social de Hogares, Participación Ciudadana, Seguridad, que es lo más importante que nosotros tenemos que pedir para acá. También salud mental estuvo acá, entonces es muy importante todas esas instancias que puedan generarse".

Por su parte, Francesca, vecina del sector, destacó que "me parece súper genial porque hace que nosotros en los momentos cortitos que tengamos podamos venir a hacer trámites, consultas y que se acerquen a los vecinos. Estaba consultando la oficina de PRODEMU por el sistema de emprendimientos para mujeres".

En tanto, el delegado presidencial de Marga Marga, Fidel Cueto, subrayó que "la feria «Gobierno en Terreno» cumple un rol muy importante en la reconstrucción del tejido social, sobre todo en sectores que han vivido una emergencia como Pompeya. Estar presentes con servicios, acompañamiento y orientación es una manera concreta de decir que el Estado sigue junto a las comunidades".

