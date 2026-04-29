Gobierno despliega servicios públicos a terreno en el marco del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Con un amplio despliegue de servicios públicos enfocados en la seguridad y salud laboral, se desarrolló una nueva jornada de Gobierno en Terreno, esta vez en la Av. Brasil de Valparaíso, la cual fue coordinada por el Instituto de Seguridad Laboral, Duoc-UC y la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.

En la instancia estuvieron presentes la Seremi de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Junaeb, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Migraciones, Junji, Duoc UC, la Cámara Chilena de la Construcción, Carabineros, la Corporación de Asistencia Judicial, entre otros servicios públicos.

En ese contexto, el delegado Manuel Millones comentó que “llevamos nueve Gobiernos en Terreno en lo que va del año y esperamos triplicar lo que se hizo el año pasado porque nos interesa acercar el Gobierno a la gente, con más servicios públicos, para que le demos la facilidad a la comunidad pueda acceder en un solo lugar donde encuentren toda la información y la respuesta oportuna a los distintos requerimientos e inquietudes”.

Por su parte, Félix, estudiante de Ingeniería en Construcción de la PUCV, explicó que “es muy interesante porque hay de todo un poco, están los Carabineros, hay temas de riesgos, otro stand de cuentos para los niños, temas de suelo que tienen que ver con mi carrera, así que súper interesante y bastante útil para aprender cosas que uno no sabe de otros rubros. También hemos aprendido de alimentación, como manejar los alimentos y cosas como cuanto dura la vacuna del VIH, uno siempre aprende algo, uno nunca sabe todo”.

Asimismo, Diego Pérez, y Camila Gutiérrez, ambos estudiantes de Hotelería y Turismo del Duoc UC, comentaron que les pareció buena la instancia, ya que “los servicios se acerquen a la ciudadanía es mucho más fácil, porque la eficiencia de hacer trámites en un solo lugar es mucho más rápido que tener que ir de un lugar a otro, aparte para los más ancianos es muy buena oportunidad”.

Finalmente, el delegado Millones adelantó que este jueves "tendremos un nuevo operativo en Reñaca Alto, así que los invitamos a visitar a los distintos servicios públicos que están dando estas facilidades para que la comunidad pueda acceder a los diferentes servicios como la Junji, Integra, Salud, Junaeb, Desarrollo Social con todo lo que se refiere a al Registro Social de Hogares, así que no se lo pierda. Los invitamos a visitar todos los módulos de Gobierno en Terreno”.

PURANOTICIA