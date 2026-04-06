Gobierno descarta desprolijidad en nombramiento de Aldo Ibani en Salud y afirma que "no contaban con antecedentes de 2011"

Tras la bullada renuncia de Aldo Ibani Chamorro a la Seremi de Salud de Valparaíso –cargo en el que alcanzó a estar poco más de dos días–, el Gobierno salió a explicar los motivos detrás de la decisión adoptada por el médico cirujano de profesión, en medio de una controversia que tensionó el proceso de nombramiento de autoridades en la región.

Cabe recordar que la salida de Ibani se produjo en medio de una serie de cuestionamientos relacionados con su trayectoria, los que se instalaron en la opinión pública luego de que Puranoticia.cl diera a conocer estos antecedentes, generando dudas sobre su idoneidad para ejercer el mando de la Autoridad Sanitaria regional.

Fue el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien salió a aclarar lo ocurrido, descartando que se tratara de una "falta de prolijidad" en el proceso y apuntando a la inexistencia de ciertos antecedentes en las revisiones iniciales.

"No hablemos de falta de prolijidad, sino que en los chequeos que se hacen a toda autoridad, que son fuentes abiertas, no se contaba con ese antecedente de 2011, que fue lo que originó esa bola de nieve que fue subiendo con muchos excompañeros y gente de ese momento", explicó la autoridad, en relación a las graves acusaciones realizadas por excompañeros. No obstante, Millones omitió referirse a las críticas sobre sus estudios o experiencia laboral, los que sí corresponden a antecedentes recientes.

En esa línea, la autoridad agregó que "valoramos que haya dado un paso al lado. Ahora él va a usar todas las herramienta del Estado de Derecho para defender su honra y tendrá que acreditar o no aquello y quienes lo acusaron (deberán) sostener sus dichos, pero ahora corresponde hacer un nuevo nombramiento". Asimismo, precisó que será él quien debe proponer una nueva terna al Presidente de la República, la que será presentada entre este martes 7 y jueves 9 de abril.

“Dado este traspié, se ha pedido un mayor chequeo de otro tipo de fuentes. Hay que tomar la experiencia, por tanto, se va a tomar un tiempo mayor para hacer un chequeo pertinente de los nombres. Como ocurrió este caso, vamos a tener que abrir otro tipo de chequeo de investigación en redes sociales y otros”, añadió la autoridad regional, dando cuenta de ajustes en los procesos de revisión de futuros candidatos.

Cabe consignar que, previo a la designación de Ibani, el principal nombre que se barajaba para asumir la Seremi de Salud era el del médico Jaime Jamett, quien ya había ejercido el cargo durante los gobiernos del ex Presidente Piñera. Sin embargo, el profesional debía optar entre asumir nuevamente la función pública o tomar una beca para cursar un doctorado, lo que finalmente derivó en la nominación de Ibani.

En ese contexto, el delegado Manuel Millones subrayó que "lo que ha señalado la Ministra (de Salud), el candidato Ibani cumplía con todos los requisitos y, por lo tanto, frente a la propuesta que se hizo desde la región, fue ratificado su nombramiento", insistiendo en que el proceso se ajustó a los criterios establecidos, pese al desenlace que obligó a retroceder la designación del profesional de la salud.

De esta forma, el Gobierno de José Antonio Kast busca cerrar el episodio enfatizando ajustes en los mecanismos de revisión de antecedentes, mientras se abre un nuevo proceso para designar a la próxima autoridad sanitaria en la región de Valparaíso, en un contexto donde la exigencia por mayor rigurosidad y transparencia en los nombramientos quedó instalada tras la fallida nominación de Aldo Ibani Chamorro.

PURANOTICIA