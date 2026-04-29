Gobernador Mundaca rechaza demoliciones en El Olivar y arremete contra Poduje: "Su característica es generar controversia"

La determinación del Gobierno de echar abajo las residencias ubicadas en el sector de El Olivar, en la comuna de Viña del Mar, fue duramente criticada por la máxima autoridad de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Frente a esta medida, el gobernador afirmó con convicción que "existe la posibilidad de reparar esas casas".

Durante una conversación sostenida con Radio Pauta, la autoridad regional marcó distancia y expresó: “No tengo relación con (Iván) Puduje, ni hola, de ningún tipo, de ninguna naturaleza”. En la misma instancia, lanzó duros cuestionamientos al secretario de Estado de la cartera habitacional, aseverando que “la característica distintiva del ministro de Vivienda es generar controversia donde quiera que pisa territorio”.

Para frenar la destrucción de los inmuebles, el jefe regional reveló una acción administrativa reciente. Según detalló, “hace dos días atrás le enviamos un oficio a la Contralora General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de demoler 52 casas en El Olivar, porque, además, si usted lo piensa y lo reflexiona, esto es revictimizar dos veces a los vecinos”.

En esa misma línea argumentativa, la autoridad hizo hincapié en la existencia de documentos técnicos que respaldarían su postura, indicando que “las casas se pueden en cierta medida recuperar y no necesariamente demoler”.

Sumado a lo anterior, el gobernador destapó supuestas irregularidades en los organismos estatales locales. Al respecto, advirtió que “hay algunas denuncias de que han habido ciertas presiones al interior de la seremia de Vivienda, del Serviu regional precisamente para dar fundamento a la necesidad, comillas, planteada por Poduje, comillas, para demoler”.

Reafirmando su rechazo a la demolición, Mundaca complementó su postura declarando: “Yo creo que existe la posibilidad de reparar esas casas, existe la posibilidad de sostener esas casas, y por lo tanto me parece que es prematuro señalar con tanta vehemencia que va a demoler”.

Cambiando de tema durante la misma entrevista radial, el representante regional abordó el estado actual del proyecto del tren Santiago Valparaíso. Sobre este punto, enfatizó que la iniciativa no ha sido descartada y que actualmente se encuentra en fase de estudios.

Para respaldar esta información, relató los pormenores de una cita que mantuvo con el ministro de Transporte, Louis de Grange, con el fin de tratar el tema. Sobre dicho encuentro, precisó: “Me planteó con toda certeza de que el tren Valparaíso-Santiago se van a realizar los estudios de factibilidad".

Finalmente, sobre las proyecciones de conectividad ferroviaria, la autoridad concluyó señalando que “la impresión que nos quedamos es que existe la voluntad de empujar los estudios suficientes y necesarios para hacer realidad el tren Valparaiso-Santiago y también el tren San Antonio-Santiago”.

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