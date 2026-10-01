Gobernador Mundaca advierte que Gores podrían dejar de financiar a servicios públicos ante eventual recorte en Presupuesto 2027

Con el ingreso al Congreso del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, el Presidente José Antonio Kast presentó durante la noche de este miércoles los principales ejes de la iniciativa, destacando un crecimiento del gasto de 1,5% respecto de este año y el cumplimiento de la meta fiscal. Desde el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, el Mandatario situó entre sus prioridades el crecimiento y la generación de empleo, la seguridad, la protección de niños y los beneficios sociales.

El Gobierno indicó que se destinarán $9,5 billones a crecimiento, trabajo y reconstrucción, además de $7 billones para seguridad y $2,5 billones para políticas destinadas a niños. Asimismo, la Pensión Garantizada Universal contará con $7 billones, mientras que educación tendrá $17,3 billones y salud incrementará su presupuesto en 4,7%. Sin embargo, en su intervención no entregó detalles sobre los recursos que serán asignados específicamente a los Gobiernos Regionales.

Frente a este escenario, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, cuestionó que no se hayan conocido durante la cadena nacional los montos comprometidos para estas administraciones y advirtió sobre las consecuencias que podría tener en la región una eventual reducción presupuestaria.

“A propósito de la cadena nacional donde el Presidente Kast señaló las prioridades del Presupuesto del año 2027, señaló prioridades pero no habló de los guarismos, no habló de los montos comprometidos. La verdad es que no hizo ninguna mención a los presupuestos de los Gobiernos Regionales, a propósito de la importancia que tienen los Gobiernos Regionales en materia de inversión pública en los territorios”, sostuvo la máxima autoridad elegida democráticamente en la Quinta Región.

En esa línea, planteó que los recursos administrados por los Gores tienen incidencia directa en distintos proyectos de inversión en las comunas, mencionando obras de alcantarillado, vialidad, infraestructura comunitaria, vivienda y Cesfam.

“Dicho eso, no hay ningún anuncio. Hay algunos trascendidos. Por ahí hay una declaración del senador Macaya, que habla de que los gobernadores eficientes van a ser incentivados con mayores presupuestos si es que tienen una buena ejecución presupuestaria durante el primer semestre”, señaló Mundaca.

A continuación, el jefe regional salió a defender la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional de Valparaíso y cuestionó que las dificultades que se presentan en este ámbito sean atribuidas exclusivamente a estas administraciones.

"Nosotros como Gore de Valparaíso llevamos cinco años con 100% de ejecución presupuestaria y si hoy día tenemos baja ejecución presupuestaria, es precisamente porque los ministerios, los servicios públicos que cuentan con recursos de los Gobiernos Regionales, han tenido una pésima ejecución presupuestaria”, manifestó Mundaca al dar cuenta de las críticas surgidas a su gestión.

Asimismo, sostuvo que también existen factores vinculados a modificaciones posteriores de los recursos aprobados originalmente por el Congreso. “Lo mismo pasa con la subejecución presupuestaria donde han dicho que los Gores tienen subejecución presupuestaria, pero resulta que el presupuesto que sale del Congreso después sufre rebajas presupuestarias, precisamente por requerimientos de Hacienda”, agregó.

A partir de este escenario, Rodrigo Mundaca anticipó que una eventual disminución significativa de los recursos obligaría al Gobierno Regional a revisar el destino de su presupuesto y priorizar directamente iniciativas en los territorios.

"Estamos atentos y muy expectantes. Hemos hablado con todos los alcaldes, con la gran mayoría de los parlamentarios de la región, porque la verdad es que si hay un recorte importante del punto de vista presupuestario, los Gobiernos Regionales vamos a tener que tomar decisiones y una de esas decisiones va a ser precisamente no seguir financiando a servicios públicos de ministerios que están centralizados y focalizar el gasto público fundamentalmente en los territorios, en las comunidades”, dijo.

Finalmente, reiteró su solicitud de considerar a los Gobiernos Regionales dentro del incremento general anunciado para el próximo año y emplazó a las autoridades de Gobierno a que "se nos trate de la misma manera como se va a tratar a todos los servicios públicos, a los cuales se les va a incrementar los presupuestos en un 1,5% y no que se nos rebaje el presupuesto porque esto va a atentar directamente contra el desarrollo de las regiones, contra la inversión pública y, finalmente, los que más lo van a padecer somos quienes habitamos las regiones".

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