De destacar “foco en urgencias sociales” a cuestionar “cálculo engañoso”: parlamentarios de Valparaíso repasan Presupuesto 2027

El Presidente José Antonio Kast presentó durante la noche de este miércoles, mediante cadena nacional, los principales lineamientos del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, iniciativa que contempla un crecimiento del gasto de 1,5% respecto de 2026 y que, de acuerdo con lo expuesto por el Mandatario, busca compatibilizar la reactivación económica con el cumplimiento de los compromisos fiscales.

Entre sus principales prioridades ubicó el crecimiento y la generación de empleo, la seguridad, la protección de niños y niñas y la continuidad de los beneficios sociales.

Durante su intervención, el Jefe de Estado detalló que el Presupuesto considera $9,5 billones para crecimiento, trabajo y reconstrucción, además de $7 billones para seguridad y $2,5 billones para políticas destinadas a niños. También anunció $17,3 billones para educación y un aumento de 4,7% en los recursos para salud, junto con asegurar que los beneficios sociales establecidos por ley no serán modificados.

A esto se suma una cartera extraordinaria de 241 obras públicas que, según anunció el Gobernante en su cadena nacional, comenzarán a ejecutarse desde enero.

Tras el anuncio, parlamentarios de la región de Valparaíso reaccionaron con distintas miradas frente a la propuesta presupuestaria. Mientras desde el oficialismo valoraron las prioridades planteadas por el Ejecutivo, desde sectores de oposición surgieron cuestionamientos respecto de la forma en que se calcula el crecimiento, el empleo, la inversión pública y el destino de los recursos.

El diputado Luis Fernando Sánchez (Republicanos) señaló a Puranoticia.cl que "valoro el anuncio del Presidente y que en esta Ley de Presupuesto se ponga el foco en las urgencias sociales, tal como ha sido el énfasis de este Gobierno. Aumentos en seguridad, en fomento de empleos, en acceso a la vivienda, en grandes obras, así como también en el apoyo a infancia vulnerable. Hoy por fin se está ordenando la casa y llevando los recursos desde el despilfarro a inversiones con verdadero impacto social”.

En la misma línea, el diputado Hotuiti Teao (Ind.-UDI) comentó que "valoramos que el Presidente, en esta cadena nacional para presentar el Presupuesto de la Nación 2027, haya confirmado que no se van a tocar los beneficios sociales que ya han sido adquiridos y que, por el contrario, se seguirá sosteniendo medidas para evitar el gasto inflado en compras públicas y en arriendos, entre otras materias”.

Asimismo, planteó que “es una buena señal que el 60% del Presupuesto de la Nación está asegurado para salud, educación y pensiones, y que el incremento de 1,5% respecto del año 2026 va a considerar un fuerte énfasis en vivienda y obras públicas. Aparte, estos esfuerzos apuntan a sostener el balance fiscal comprometido por el Gobierno, pero sin tocar los recursos destinados a aquellas áreas del gasto social”.

Desde una posición distinta, el diputado Juan Marcelo Valenzuela (PDG) planteó que "hay anuncios que van en la dirección correcta, pero nosotros no vamos a celebrar un presupuesto antes de abrirlo y revisar la letra chica”.

Junto a ello, puso el foco especialmente en la situación del empleo y la distribución territorial de las obras anunciadas señalando que "con un desempleo de un 9,6% queremos saber cuántas de esas 241 obras se harán en cada región, cuántos empleos van a generar y que el ajuste no termine pagándolo la inversión regional”.

Asimismo, el parlamentario del Partido de la Gente cuestionó que "hay una pregunta que el Gobierno todavía tiene que responder con números: ¿Dónde están los 6.000 millones de dólares de ajuste que se prometieron? Queremos ver una reducción real de gastos improductivo de los altos sueldos y de la grasa del aparato estatal antes de tocar un peso que llegue a las familias. Ordenar las cuentas, sí; pero la austeridad tiene que partir por el Estado y no por la clase media ni las regiones”.

Desde la oposición, en tanto, la senadora Karol Cariola (PC) criticó que "el Presidente Kast le habla a las chilenas y chilenos de un Presupuesto 2027 que crece un 1,5%. Es un cálculo engañoso. No le cuenta a Chile que ese supuesto aumento porcentual, se calcula sobre el presupuesto 2026 recortado por la tijera del ministro Quiroz. En otras palabras, recortan para tener una base más baja desde la que calcular y así aparentar un mayor crecimiento del gasto presupuestario”.

En ese contexto, la militante del Partido Comunista sostuvo que “Chile requiere hoy más que nunca de inversión pública que fortalezca la provisión de derechos, fomente el empleo y fortalezca la infraestructura de nuestro país" y advirtió que "desde el Senado defenderemos cada peso del presupuesto nacional, con especial interés en la inversión pública en regiones, como lo es nuestra región de Valparaíso”.

También desde el PC, el diputado Luis Cuello manifestó que "es inaceptable que el Presidente no haya hecho mención a ninguna medida para enfrentar este nuevo aumento en el precio de los combustibles, este nuevo bencinazo a baja escala. Este presupuesto es engañoso, parte de la base de los recortes de la tijera de Quiroz y no responde a las necesidades de las personas”.

A ello agregó que “el Gobierno debe hacerse cargo de haber lanzado al desempleo a miles de chilenos a partir de una política económica que está centrada en los más ricos”.

Por su parte, el diputado Jorge Brito (FA) planteó una postura de fiscalización sobre el proyecto presentado por el Mandatario, indicando que "valoramos las palabras del Presidente Kast. Ahora no seremos una oposición odiosa, sino vigilante de que los números y los recursos estén donde están las palabras, pues son las prioridades sociales que el país requiere, la activación de la economía, generación de empleo, la protección de las mujeres y de las pymes, y también de nuestra niñez”.

Finalmente, Brito adelantó que “en la Comisión de Hacienda realizaremos todas las propuestas, mejoras y apoyaremos lo que corresponde, pero también evitaremos que los recortes sociales afecten a aquellos que más lo necesitan”.

PURANOTICIA