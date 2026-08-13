Avenida España sigue inhabilitada pese a compromiso de reapertura: se mantiene una alta congestión hacia Viña del Mar

La reapertura de avenida España en dirección a Viña del Mar no se concretó durante la tarde de este miércoles, pese a que tanto el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, como el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, habían asegurado que la vía volvería a estar operativa a partir de las 17:00 horas.

La arteria permanece inhabilitada entre calle Amunátegui y calle Olga, obligando a los automovilistas que se desplazan hacia la Ciudad Jardín a utilizar vías alternativas, situación que ha generado congestión en distintos puntos del sector.

De acuerdo a Transporte Informa, se registra congestión en Amunátegui y un alto flujo vehicular en Barros Arana y Camino Real, en dirección a Viña del Mar.

De igual forma, el organismo dio cuenta que los tiempos de viaje alcanzan actualmente los 19 minutos por Amunátegui y 10 minutos por Camino Real.

La situación se produce mientras avanzan las obras de mitigación ejecutadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), a través del Serviu Valparaíso, en el sector afectado por la remoción en masa registrada tras el último sistema frontal.

Los trabajos buscan recuperar las condiciones de seguridad necesarias para restablecer la conectividad de una de las principales vías entre Valparaíso y Viña del Mar.

Las faenas consideran la limpieza del talud, el retiro de un árbol que presenta riesgo y la eliminación de material suelto, además de la instalación de barreras de protección tipo camellones, estructuras de unos 2,5 metros de altura y un peso de tres toneladas, y fueron dispuestas para contener eventuales nuevos desprendimientos.

Sin embargo, mientras continúan estas labores, el tránsito hacia Viña del Mar permanece restringido, dejando sin efecto –al menos hasta el cierre de esta nota– el horario de reapertura anunciado por las autoridades.

PURANOTICIA