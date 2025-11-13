Germán Correa critica desmarque del movimiento de Sharp para apoyar a Cariola: "Cada cual actúa de acuerdo a sus valores"

El movimiento político que lidera Jorge Sharp, Transformar Chile, causó un verdadero terremoto político-electoral ad portas de los comicios parlamentarios de este domingo 16 de noviembre, pues a cuatro días del inicio del proceso en todo el país, manifestaron públicamente su apoyo a la candidatura de Karol Cariola (PC) al Senado por Valparaíso y no a las cartas que presentó la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), partido que les dio el cupo a tres de sus adherentes, incluido el ex Alcalde de Valparaíso.

Cabe hacer presente que Octavio González es el representante de Transformar Chile en el Distrito 6, y que Jorge Sharp y Rodrigo Ruiz fueron incluidos en la lista de la FRVS para competir en el Distrito 7 de la Cámara de Diputados. Como tal, lo mínimo que se esperaba de vuelta era el gesto de que apoyaran a los candidatos de dicho pacto y no a los del oficialismo. Sin embargo, el movimiento político de izquierda dijo otra cosa y finalmente decidieron respaldar la opción senatorial de la abanderada comunista.

"El Movimiento Transformar, a partir del escenario político nacional y regional, ha tomado la decisión de apoyar a Karol Cariola como candidata al Senado por la región de Valparaíso. Esta definición tiene como objetivo contener el avance de la derecha que pone en riesgo la calidad de vida de millones de personas, familias y comunidades", señalaron desde la colectividad que espera convertirse en partido.

De igual forma, afirmaron en su declaración que "trabajaremos para constituir una mayoría favorable en el Senado para impulsar los cambios que el país necesita. Junto a lo anterior, Transformar apoyará a Jeannette Jara como candidata presidencial, a Octavio González como candidato a diputado por el Distrito 6 y a Rodrigo Ruiz y Jorge Sharp como candidatos del Distrito 7. Siempre con la gente, vamos a transformar Chile".

MOLESTIA DE CORREA

Como era de esperarse, el hecho no cayó nada de bien en los candidatos al Senado de la Federación Regionalista Verde Social: Manuel Woldarsky (Acción Humanista), Andrea Araya (Acción Humanista), Yessica Flandez (FRVS) y Germán Correa (Ind.-FRVS), siendo este último quien conversó con Puranoticia.cl para manifestar su sorpresa y molestia frente a la decisión adoptada por el movimiento Transformar Chile.

"Siendo una decisión que le corresponde a una organización que tome legítima y soberanamente, me parece realmente bastante insólito que estén apoyando a una candidatura de otra lista, porque somos listas diferentes, y que no se apoye a cualquiera de las cuatro candidaturas a Senador de la lista del FRVS, que nos ha cogido con un cupo como independientes. Eso llama poderosamente la atención porque la verdad es que es una mala práctica política, en definitiva, que tiene un claro calificativo desde el punto de vista de cómo son las cosas", sostuvo Correa.

El ex Ministro del Interior de Eduardo Frei y ex Ministro de Transportes de Patricio Aylwin también indicó que "el Frente Regionalista ha tenido la amabilidad de acogernos en sus listas y corresponde que uno devuelva el gesto siendo leal con quienes van en la lista. Pero en fin, cada cual actúa en política de acuerdo a sus valores, a sus convicciones y tiene que dar cuenta de ello. Así es que en lo personal no estoy molesto, porque es legítimo que cada cual apoye a quien quiera, pero me parece que es una pésima señal desde el punto de vista de cómo se hace política hoy día, que es lo que tiene –entre otras cosas– tan degradada la política y tan cuestionada por la ciudadanía".

Asimismo, el candidato al Senado por Valparaíso planteó a Puranoticia.cl que "en política, pese a todo, no todo vale, porque cuando todo vale la política se transforma en otra cosa, en aquello que precisamente la gente hoy día rechaza con tanta fuerza y con justa razón. Si yo he vuelto a la política ha sido para tratar de darle otro nivel, desde el punto de vista de la seriedad, de los principios, de los compromisos. Entonces me parece lamentable de ese punto de vista, más allá de que a mí me puede afectar o no, porque a esta altura me da lo mismo y lo que me preocupa es el estado en que se encuentra el país y el mal papel que desempeña el mundo político".

Junto a asegurar que no ha conversado con ninguno de los tres candidatos de Transformar Chile que forman parte de la lista de la Federación Regionalista Verde Social, el ex militante del Partido Socialista aseguró que le envió un mensaje a Jorge Sharp "señalándole mi posición al respecto y que lo lamentaba mucho", pero que no obtuvo ningún tipo de respuestas. "No respondió, pero no creo que lo haga tampoco porque si se hace política de esa forma, no creo que me responda, pero en fin... no podía dejar de manifestarle mi opinión con respecto a este hecho".

Finalmente, Correa desclasificó que con Sharp compartieron actividades unas tres o cuatro veces, a solicitud suya, instancia donde una vez conversaron sobre mantener apoyos mutuos para la Elección Parlamentaria, cosa que finalmente no se cumplió con esta decisión de Transformar Chile de apoyar a Cariola, por lo que el candidato de la FRVS cree que es "a lo menos extraño que la hayan tomado tan a último momento".

