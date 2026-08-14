Gendarmería denuncia a tres funcionarios tras detectar un teléfono celular y repuestos de pantallas en la cárcel de Quillota

Un teléfono celular y tres repuestos de pantallas táctiles fueron detectados e incautados al interior de una oficina de la cárcel de Quillota, en un procedimiento que terminó con la denuncia de los hechos ante el Ministerio Público.

El operativo estuvo a cargo de funcionarios del Departamento de Investigación Criminal de la institución uniformada, quienes efectuaron indagatorias que permitieron detectar las especies al interior del recinto penitenciario quillotano.

Según informó Gendarmería, en dicha oficina se desempeñaban tres funcionarios de la institución, por lo que los antecedentes fueron puestos inmediatamente a disposición de la Fiscalía para que se determine si existe algún vínculo entre los trabajadores y la tenencia de los elementos incautados.

Paralelamente, la institución instruyó la realización de un sumario administrativo con el objetivo de establecer eventuales responsabilidades y esclarecer las circunstancias en que el teléfono celular y los repuestos de pantallas llegaron hasta dependencias del establecimiento penitenciario.

Además, señalaron que este tipo de procedimientos forma parte de las acciones permanentes destinadas a detectar conductas irregulares al interior de los recintos penitenciarios y ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes.

En ese contexto, Gendarmería aseguró que reafirman su política de tolerancia cero frente a eventuales actos de corrupción y sostuvo que continuará desarrollando labores de control e investigación para resguardar el adecuado funcionamiento de los establecimientos penitenciarios de la región de Valparaíso.

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