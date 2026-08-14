Caos vehicular en el centro de Viña del Mar por accidente que involucró a una patrulla de Carabineros y un automóvil particular

Una importante congestión vehicular se registra durante esta mañana en el centro de Viña del Mar, debido a un procedimiento policial derivado de un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes 14 de agosto y que involucró a un vehículo de Carabineros y un automóvil particular, dejando dos lesionados.

A raíz del procedimiento, se mantiene interrumpido el tránsito en calle Álvarez, a la altura de Villanelo, en dirección al centro de la comuna, debido a los peritajes que se desarrollan en el lugar para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la colisión.

Producto del corte de la vía, el tránsito está siendo desviado, generando una alta congestión vehicular en distintos puntos del centro de Viña del Mar.

Carabineros mantiene el procedimiento en el lugar mientras se desarrollan las diligencias destinadas a establecer la dinámica del accidente y las eventuales responsabilidades asociadas al hecho ocurrido durante horas de la madrugada.

En específico, es el personal de la Sección Investigadora de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros el que se encuentra llevando a cabo una serie de diligencias en el sitio del suceso con el objetivo de esclarecer las circunstancias del accidente.

Cabe hacer presente, además, que por el momento no se han informado mayores antecedentes respecto de personas lesionadas producto de la colisión.

PURANOTICIA